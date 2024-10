Crypto Allstars (STARS) am Weg zur zweiten Million! Warum der Coin durch die Decke geht

Am Kryptomarkt herrscht nach wie vor Unsicherheit. Zum einen spitzt sich die Lage zwischen dem Iran und Israel weiter zu, zum anderen werden heute Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet und die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC setzt ihren Kampf gegen Ripple und damit gegen den Kryptomarkt weiter fort. Obwohl der Oktober eigentlich als bullisher Monat bekannt ist, sind Bitcoin, Ethereum und die meisten Altcoins in den letzten Tagen gefallen. Ganz anders sieht es dagegen bei Crypto Allstars ($STARS) aus. Trotz der angespannten Lage steigt der neue Coin immer weiter. Das hat auch seine Gründe.

Crypto Allstars mit einzigartigem Konzept

Crypto Allstars ($STARS) überzeugt Anleger mit einem komplett neuen Konzept. Meme Coins spielen in diesem Jahr eine so bedeutende Rolle am Kryptomarkt wie noch nie zuvor. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie im Jahr 2024 gegeben. Zwar werden die Token in der Regel ohne jeden Anwendungsfall und nur zum Spaß auf den Markt gebracht. durch Crypto Allstars ändert sich das aber bald. Die Entwickler bringen nämlich mit dem MemeVault ein völlig neues Konzept auf den Markt.

(MemeVault Beschreibung - Quelle: Crypto Allstars Website)

Der MemeVault ermöglicht es erstmals, verschiedene Top Meme Coins wie $PEPE, $BONK, $WIF und viele weitere in einem Staking Pool zu staken und so eine zusätzliche Rendite in Form von $STARS-Token zu generieren. Die $STARS-Token, die dabei ausgeschüttet werden, werden nicht zusätzlich in Umlauf gebracht, sondern von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert, sodass der Coin nicht inflationär aufgebaut ist.

Durch diesen Ansatz wird den bekanntesten Meme Coins ein weiterer Anwendungsfall beigemengt und auch das Renditepotenzial erhöht. Aber auch der $STARS-Kurs könnte dadurch durch die Decke gehen. Im MemeVault gilt nämlich, dass die Staking-Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS ein Anleger besitzt.

Nachfrage explodiert im ICO

Die $STARS-Token werden derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten und der MemeVault befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Das bedeutet, Anleger können $STARS noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern kaufen. Dabei wird der Preis noch von den Entwicklern vorgegeben und unterliegt noch nicht den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage. Erst wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, kommt $STARS an die Kryptobörsen, wo es nach der Einschätzung einiger Analysten schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Obwohl die $STARS-Token derzeit nur im Vorverkauf erhältlich sind, haben Anleger bereits fast 2 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Treten die bullishen Prognosen der Analysten ein, könnte $STARS der nächste Milliarden Dollar Coin werden, da er die Meme Coin Trader sämtlicher Blockchains auf einer Plattform vereint und die meisten Käufer eher langfristig orientiert sein dürften, um eine Staking-Rendite zu erzielen.

Damit dürfte die Nachfrage das Angebot nach dem Launch schnell übersteigen, sodass es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, wie man es nach einem erfolgreichen ICO schon häufig bei vielen Coins beobachten konnte.

