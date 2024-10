ROUNDUP 2/Redcare senkt Prognose wegen brummendem E-Rezept - Aktie im Plus

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy rechnet dieses Jahr wegen höheren Werbeausgaben für das E-Rezept mit einem geringeren Gewinn als bisher. Mit dem aufgestockten Marketingbudget will das Management den Schwung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hochhalten und nimmt dafür weniger Rendite in Kauf. Die Anleger goutierten das mehrheitlich, die Aktie legte am Freitag zu.

ROUNDUP 4: EU-Staaten machen Weg frei für Auto-Zölle gegen China

BRÜSSEL/BERLIN - Die EU kann trotz Widerstands aus Deutschland Zusatzzölle auf Elektroautos aus China erheben. Es hat sich keine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten gegen das Vorhaben ausgesprochen, wie mehrere EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Es gab allerdings auch kein klares Votum für die Zölle. Damit kann die EU-Kommission entscheiden, die Abgaben in Höhe von bis zu 35,3 Prozent einzuführen. Deutsche Autobauer reagierten besorgt und hoffen nun auf eine Verhandlungslösung. Die chinesische Regierung will trotz des Votums in Brüssel an Verhandlungen festhalten.

ROUNDUP/Deutsche Autoindustrie fordert: 'Zölle noch abwenden'

BERLIN - Die deutsche Autoindustrie dringt nach der EU-Abstimmung zu möglichen Zöllen auf Elektroautos aus China weiter auf eine Lösung am Verhandlungstisch. "Beide Seiten, sowohl China wie auch die EU, müssen aufeinander zugehen", forderte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller.

EU-Kommission: Haben die nötige Unterstützung für Auto-Zölle

BRÜSSEL - Die EU-Kommission sieht den nötigen Rückhalt bei den Mitgliedstaaten, um die geplanten Ausgleichszölle auf Elektroautos aus China zu erheben. Ihr Vorschlag, teils hohe Zölle auf diese E-Autos zu erheben, habe die nötige Unterstützung der EU-Staaten erhalten, teilte die Kommission mit. Parallel arbeiteten die EU und China weiterhin daran, eine alternative Lösung zu finden. Die EU-Kommission wirft China vor, mit hohen Subventionen den Preis von Elektroautos künstlich zu drücken und damit europäischen Unternehmen zu schaden.

ROUNDUP: FIFA erleidet Niederlage vor EuGH bei Transferregeln

LUXEMBURG - Im Streit um Transferregeln der FIFA für Fußballspieler hat der Verband vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage erlitten. Bestimmte Vorschriften verstoßen gegen EU-Recht, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Die vom EU-Recht gewährte Freizügigkeit der Spieler und der Wettbewerb zwischen den Vereinen werden laut Urteil durch die Regeln, mit denen sich der EuGH befasste, eingeschränkt. Der Verband war um eine Stellungnahme angefragt.

ROUNDUP 2: Deutsche Bahn erhöht einige Ticketpreise im Fernverkehr

BERLIN - Fahrgäste im Fernverkehr der Deutschen Bahn müssen ab Mitte Dezember zum Teil mehr Geld bezahlen. Sogenannte Flexpreise werden ebenso teurer wie die Bahncard 100, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. Die Preise anderer Tickets wie die Spar- und Supersparpreise ändern sich nicht. Ein Überblick:



Weitere Meldungen



