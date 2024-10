Mit einem Plus von knapp 130 Prozent gehört die Palantir-Aktie zu den Top-Performern des Jahres 2024. In der zweiten Septemberhälfte ging das Papier zwar zunächst in eine Konsolidierungsphase über. Aufgrund positiver Nachrichten scheint diese nun aber beendet und der Weg zum Rekordhoch wieder frei.Konkret hat Palantir am Mittwoch mitgeteilt, gemeinsam mit Edgescale AI die Plattform Live Edge zu entwickeln. Auf dieser wollen die beiden Unternehmen Palantirs Edge-KI mit der Infrastrukturtechnologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...