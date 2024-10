Weßling, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Deutsche Aircraft, ein führender Hersteller von Regionalflugzeugen, hat eine Partnerschaft mit der Weerts Group, einem europaweit tätigen Logistik- und Immobilienentwickler, für den Bau seiner hochmodernen Endmontagelinie für das Flugzeug D328eco bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Erfolg in der Entwicklung des D328eco-Programms und unterstreicht das Engagement von Deutsche Aircraft für Innovation und Nachhaltigkeit.



Im Mai 2023 legte der OEM den Grundstein für die Endmontagelinie am Flughafen Leipzig/Halle. Seitdem wurden die Rahmenbedingungen geschaffen und der offizielle Baubeginn im Juni auf der ILA 2024 bekannt gegeben. Inzwischen ist das Grundstück fertiggestellt, sowie übergeben worden. Die Inbetriebnahme der Endmontagelinie ist auf das vierte Quartal 2025 terminiert. Die Weerts Group wird den Bau übernehmen und auf einer Gesamtfläche von 60.500 Quadratmetern wird das Werk die Endmontagelinie, den Flugbereitschaftshangar, das Logistikzentrum und das Verwaltungsgebäude beherbergen und damit eine umfassende Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion der D328eco bieten.

Innovative Technologien in der Produktion

Die neue Endmontagelinie wird die neuesten Technologien und Verfahren umfassen und eine zu 100 Prozent digitale und papierlose Produktionsumgebung gewährleisten. Automatisierte und fahrerlose Transportsysteme werden die Prozesse optimieren, während ein automatisiertes Teile- und Werkzeuglager die Effizienz steigern wird. Die Produktionslinie wird speziell auf die D328eco zugeschnitten sein, mit optimierten Prozessabläufen und energieeffizienten, batteriebetriebenen Werkzeugen.

Einer der Hauptvorteile der Endmontagelinie wird die Verwendung von 3D-Modellen in der Produktion und die Möglichkeit der Integration von Augmented-Reality-Technologie sein. Dieser innovative Ansatz wird die Produktivität und Präzision erhöhen sowie die Position von Deutsche Aircraft als führendes Unternehmen in der Luftfahrtindustrie weiter stärken.

Nachhaltige Endmontagelinie schafft bis zu 350 Arbeitsplätze

Die Endmontagelinie wird nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand, sondern auch auf Nachhaltigkeit und Kundenfreundlichkeit ausgerichtet sein. Die neu entwickelten Produktionswerkzeuge, einschließlich der Werkzeuge für den Zusammenbau des Flugzeug-Rumpfes, werden energieeffizient sein und zu einem umweltfreundlicheren Produktionsprozess beitragen. Die offene und erlebbare Fabrik wird es den Kunden ermöglichen, die Montage des Flugzeugs aus nächster Nähe zu verfolgen, was Transparenz und Vertrauen fördern soll.

Der Bau der Endmontagelinie wird 250 bis 350 neue Arbeitsplätze schaffen und damit die lokale Wirtschaft in der Region Leipzig weiter ankurbeln. Mit einer Produktionskapazität von 48 Flugzeugen des Typs D328eco pro Jahr will die Deutsche Aircraft der wachsenden Nachfrage nach Regionalflugzeugen gerecht werden und dabei höchste Qualitätsstandards einhalten.

Nico Neumann, COO von Deutsche Aircraft, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit und erklärt: "Die Partnerschaft mit der Weerts Group ist ein wichtiger Schritt für die Industrialisierung der D328eco. Die Weerts Group bringt große Erfahrung in den Bau der Endmontagelinie für die Deutsche Aircraft ein. Dies zeigt unser Engagement für den Erfolg des D328eco-Programms und seine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette der Luftfahrt in Europa und weltweit."

Yves Weerts, CEO und Präsident der Weerts Group, bemerkt: "Diese Partnerschaft zwischen Deutsche Aircraft, dem Flughafen Leipzig und unserer Gruppe ist ein Meilenstein für unsere Entwicklung in Deutschland. Die Weerts Group ist sehr erfreut über das Vertrauen, das die Deutsche Aircraft und die Sierra Nevada Corporation während der Verhandlungen gezeigt haben, und wir freuen uns sehr, einen Beitrag zur Umsetzung dieses Projekts leisten zu können. Diese Zusammenarbeit hat für unser Unternehmen höchste Priorität, und Leipzig ist ein wichtiger Ankerpunkt für die weitere Entwicklung unseres Geschäfts auf dem deutschen Markt".

Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG, fügt hinzu: "Der Flughafen Leipzig/Halle steht für erfolgreiche Unternehmensansiedlung und Innovation. Die Produktion eines umweltfreundlichen Flugzeugs wie der D328eco passt hervorragend in unser Portfolio. Der Aufbau dieser Produktionslinie ist ein wegweisendes Kapitel für die nachhaltige Luftfahrt, unseren Flughafen und die gesamte Region."

Die Deutsche Aircraft freut sich darauf, dieses neue Kapitel in der Revolutionierung der regionalen Luftfahrt aufzuschlagen. Die Zusammenarbeit mit der Weerts Group wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Versprechen einer modernen, effizienten und nachhaltigen Endmontagelinie für die D328eco einzulösen. Mit seinen fortschrittlichen Technologien, optimierten Prozessen und seinem Engagement für Kundenzufriedenheit ist die Deutsche Aircraft bereit, die Zukunft des regionalen Flugverkehrs zu gestalten.

