SAINT-CLOUD, Frankreich (ots/PRNewswire) -Denis DELVAL, Präsident und CEO der Ethypharm-Gruppe, gibt die Ernennung von Éric CHEVALIER zum Personaldirektor der Gruppe mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 bekannt.Mit 20 Jahren Erfahrung im Personalwesen, davon 10 Jahre in der pharmazeutischen Industrie, bringt Éric Chevalier einen reichen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Sektoren mit, der ihm eine globale und operative Sicht auf Personalfragen ermöglicht.Im Laufe seiner Karriere hatte Éric Chevalier Schlüsselpositionen in führenden Unternehmen inne. Insbesondere war er 4 Jahre lang Personaldirektor bei Biogen, nachdem er bei General Electric Healthcare als Personalleiter für mehrere Industrieunternehmen tätig war. Er begann seine Karriere bei Coca-Cola Entreprises, wo er 9 Jahre lang als HR-Generalist tätig war. Diese 20 Jahre Erfahrung haben es ihm ermöglicht, eine umfassende und integrierte Vision des Personalwesens sowie ein solides Fachwissen in den verschiedenen Schlüsselbereichen des Personalwesens zu erwerben.Zuletzt war Éric Chevalier als Director of Human Resources bei AstraZeneca France für alle HR-Aktivitäten in Frankreich vor dem Hintergrund eines starken Wachstums verantwortlich. Er half beim Aufbau leistungsstarker Organisationen und förderte gleichzeitig ein offenes und engagiertes Arbeitsumfeld, das auf die Entwicklung der Fähigkeiten aller Mitarbeiter ausgerichtet ist.Éric CHEVALIER hat einen Master 2 in Human Resources Management von CIFFOP - Université Panthéon Assas - Paris II sowie einen Master in Wirtschaftswissenschaften von Paris I Panthéon-Sorbonne.Denis DELVAL, Präsident und CEO der Ethypharm-Gruppe, sagte: "Die Besetzung dieser Schlüsselposition für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Ethypharm hat mich dazu veranlasst, einen erfahrenen Fachmann hinzuzuziehen. Wir sind davon überzeugt, dass Eric mit seiner Erfahrung und seinem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz das Wachstum unserer Gruppe unterstützen und gleichzeitig eine positive und engagierte Unternehmenskultur stärken wird".Eric CHEVALIER, der neu ernannte Direktor der Personalabteilung, fügte hinzu: "Ich freue mich, bei Ethypharm einzusteigen, und bin begeistert, dass ich dazu beitragen kann, die Position des Unternehmens als wichtiger internationaler Akteur in der Pharmaindustrie zu stärken. Ich freue mich darauf, mit den Teams zusammenzuarbeiten, um Talente zu entwickeln und ein menschliches und kooperatives Arbeitsumfeld zu fördern.Über EthypharmEthypharm ist ein führendes mittelgroßes internationales Pharmaunternehmen mit starken europäischen Wurzeln, das unentbehrliche Arzneimittel herstellt und anbietet, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen zentrales Nervensystem (starke Schmerzen und Sucht), Krankenhausversorgung und innere Medizin liegt. Unser Ziel ist es, das Leben der Patienten zu verbessern und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben.Ethypharm beschäftigt 1.700 Mitarbeiter in den verschiedenen pharmazeutischen Bereichen, davon 1400 im industriellen BereichUnsere sechs Produktionsstandorte in Frankreich, Großbritannien, Spanien und China verfügen über Fachwissen im Bereich injizierbarer Arzneimittel und komplexer fester oraler Formen.Mit einer weltweiten Präsenz in 68 Ländern vertreibt das Unternehmen seine Produkte direkt in Europa und China und unterhält strategische Partnerschaften in den Märkten EMEA, NA, LATAM und APAC.Ethypharm arbeitet eng mit den Behörden und Fachleuten des Gesundheitswesens zusammen, um sicherzustellen, dass seine Arzneimittel ordnungsgemäß verwendet werden und die Patienten Zugang zu ihnen haben.Um mehr über Ethypharm zu erfahren, besuchen Sie http://www.ethypharm.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.Medienkontakt: Avril PONNELLE - presse@ethypharm.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2523477/Eric_Chevalier_Ethypharm.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1917067/3701425/Ethypharm_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ethypharm-gibt-die-ernennung-von-eric-chevalier-zum-group-human-resources-director-bekannt-302267747.htmlPressekontakt:Avril PONNELLE,+ 33 (0) 6 30 51 25 27Original-Content von: Ethypharm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24965/5879361