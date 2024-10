Krypto-Widerspruch: Bitcoin steigt, US-Arbeitsmarktdaten wecken gemischte Gefühle

Nach einem harten Einbruch Ende September erholt sich Bitcoin nun wieder. In den letzten 24 Stunden ist der Preis der bekanntesten Kryptowährung um 2,34 Prozent gestiegen und liegt jetzt bei 61.865 US-Dollar. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts hat einen Schub von 2,02 Prozent bekommen, was auf einen allgemeinen Aufwärtstrend hindeutet.

Bitcoin Chart aktuell, Quelle: www.coinmarketcap.com

Aber nicht nur Bitcoin legt zu. Viele Altcoins ziehen nach. Der FTX-Token, der nach dem Zusammenbruch der Börse stark gefallen war, hat sich um unglaubliche 22,05 Prozent erholt. Auch Beam konnte um mehr als 10 Prozent zulegen, und selbst Shiba Inu, der Meme-Coin, zeigt mit einem Anstieg von 9,4 Prozent, dass er noch lange nicht abgeschrieben ist.

US-Arbeitsmarktdaten trüben die Stimmung

Auf der anderen Seite sieht es in den USA weniger rosig aus. Die neuesten Arbeitsmarktdaten sind draußen, und sie zeigen, dass im September 254.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden - deutlich mehr als erwartet. Auch die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent, was ebenfalls besser als die vorhergesagten 4,2 Prozent ist.

Eigentlich klingen solche Nachrichten positiv, dies gilt aber nicht unbedingt für die Märkte. Denn solche Zahlen können im Finanzsektor als zweischneidiges Schwert gesehen werden.

Zeitlicher Verlauf der Arbeitsmarktdaten, Quelle: https://www.finanzen.net/konjunktur/us-arbeitsmarktdaten

Diese Zahlen könnten nämlich die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) zunichtemachen. Viele hatten gehofft, dass die Fed aufgrund schwächerer Wirtschaftszahlen die Zinsen senken könnte. Doch jetzt scheint es eher so, als würde die Fed an ihrer strikten Geldpolitik festhalten, was viele Investoren nervös macht.

Was das für den Kryptomarkt bedeutet

Diese makroökonomischen Entwicklungen haben großen Einfluss auf den Kryptomarkt. Schlechte Arbeitsmarktdaten hätten möglicherweise die Chancen auf eine Zinssenkung erhöht - und das hätte risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen beflügeln können. Doch stattdessen zeigen die aktuellen Zahlen, dass der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin stark ist, was die Fed eher dazu bringen könnte, die Zinsen weiter anzuheben oder zumindest nicht zu senken.

Das bedeutet, dass der Kryptomarkt in den kommenden Wochen unter Druck geraten könnte. Auch wenn Bitcoin und Co. gerade einen Aufschwung erleben, bleibt abzuwarten, wie lange dieser Trend anhält, falls die Zinsen weiter hoch bleiben. Viele hatten darauf gehofft, dass die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte senken würde. Doch diese Hoffnung schwindet angesichts der aktuellen Arbeitsmarktdaten.

Neue Projekte zeigen Erfolge

Dennoch könnte die Stabilität wieder Vertrauen schaffen, und Investoren könnten erneut Interesse an Kryptowährungen finden. Dies zeigt sich aktuell auch bei ICOs wie Crypto Allstars ($STARS). Meme Coins sind in diesem Jahr ein großes Thema auf dem Kryptomarkt, was sich daran zeigt, dass es so viele Milliarden-Dollar-Meme-Coins wie nie zuvor gibt.

Hier zu Krypto All Stars.

MemeVault als USP, Quelle: https://cryptoallstars.io/

Obwohl diese Token meistens ohne großen Nutzen starten, können sie extrem hohe Bewertungen erreichen. Ein Beispiel dafür ist Dogecoin ($DOGE), der sich seit Jahren unter den Top 10 der größten Kryptowährungen hält.

Mit Crypto Allstars kommt jetzt der MemeVault, ein einzigartiges Staking-Protokoll, das es ermöglicht, bekannte Meme Coins wie $DOGE, $SHIB, $WIF und viele andere zu staken, unabhängig von ihrer Blockchain. Der MemeVault verleiht diesen Coins einen zusätzlichen Nutzen und bietet weitere passive Renditechancen.

Das Projekt zieht von Beginn an viel Aufmerksamkeit auf sich. Anleger können ihre Staking-Rendite im MemeVault steigern, indem sie mehr $STARS-Token halten, was die Nachfrage nach $STARS deutlich erhöht. Obwohl sich der Coin noch im Vorverkauf befindet, sind bereits fast 2 Millionen Dollar investiert worden, um früh dabei zu sein.

Während des Vorverkaufs wird der Preis kontinuierlich angehoben, was den frühen Investoren schon vor dem Börsenstart Buchgewinne bringt. Analysten erwarten aufgrund des einzigartigen Konzepts und der hohen Nachfrage während des Presales eine starke Kurssteigerung nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen.

Jetzt gibt es die Möglichkeit, $STARS im Presale zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.