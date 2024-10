© Foto: Unsplash



Der Aufstieg und Fall der "Nifty-Fifty"-Aktien in den 1970er Jahren ist laut BCA Research eine warnende Geschichte für Investoren. Die Bezeichung "Nifty Fifty" bezieht sich auf eine lose Gruppe von Aktien, darunter Coca-Cola, IBM, Xerox und Pfizer, die während der Hausse von 1970 bis 1973 an Bedeutung gewannen. BCA Research hat kürzlich einen Korb aus 26 dieser Namen zusammengestellt und festgestellt, dass dieser Korb in diesem Zeitraum eine jährliche Rendite von 64 Prozent erzielte, bevor er in der darauf folgenden Baisse von 1973 bis 1974 um 61 Prozent einbrach. "Die Magnificent Seven sind vielleicht nicht die Reinkarnation der Nifty Fifty, aber Anleger können aus vergangenen Manien und …