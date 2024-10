EQS-News: World Green Economy Summit (WGES) / Schlagwort(e): Konferenz

Die 10. Ausgabe von World Green Economy Summit ( www.WorldGreenEconomy.org ) hat einen hochrangigen Minister-Roundtable abgehalten, an dem unter anderem Seine Exzellenz Surangel Whipps Jr., Präsident von Palau, Ihre Exzellenz Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministerin für Klimawandel und Umwelt der VAE, sowie Seine Hoheit Abdulla Balalaa, stellvertretender Minister für Energie und nachhaltige Angelegenheiten im Außenministerium der VAE, teilnahmen. Auch Dr. Mahmoud Fathallah, Direktor der Abteilung für Umweltangelegenheiten und Meteorologie und Leiter des Technischen Sekretariats des Rates der arabischen Minister, sowie Vertreter der UN-Klimarahmenkonvention, Botschafter und Delegierte der 86 Mitgliedsstaaten der Global Alliance on Green Economy (GAGE) nahmen teil.



In seiner Eröffnungsrede begrüßte, Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Vorsitzender der World Green Economy Organization, die Teilnehmer und dankte ihnen für ihre aktive Teilnahme. Er betonte, dass diese Zusammenkunft im Einklang mit der visionären Führung von Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, sowie Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, stehe. Ziel sei es, die grüne Wirtschaft voranzutreiben, den globalen Klimawandel zu bekämpfen und die globale Erwärmung zu begrenzen. "Die 10. Ausgabe von World Green Economy Summit, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum stattfindet, bietet eine einzigartige Gelegenheit, Impulse für die COP29 zu setzen, die in Baku, Aserbaidschan, abgehalten wird. Unsere heutigen Diskussionen werden dazu beitragen, die globale Agenda zu gestalten und den Fortschritt in der grünen Wirtschaft und im Klimaschutz voranzutreiben. Wir sind fest davon überzeugt, dass internationale Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist, und die Global Alliance on Green Economy (GAGE) dient als wichtiges Instrument zur Förderung von grenzüberschreitenden Partnerschaften und Kooperationen in verschiedenen Sektoren. Das heutige Treffen markiert einen entscheidenden Moment für die Zukunft unseres Planeten und ist ein wesentlicher Schritt in unseren Bemühungen, neue Wege zu einer grünen Wirtschaft zu erkunden, die als Eckpfeiler der Nachhaltigkeit und als Motor für Wohlstand und Entwicklung weltweit gilt. Ich freue mich auf Ihre wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen und darauf, gemeinsam innovative, umsetzbare Lösungen zu entwickeln, die uns helfen, unsere gemeinsamen Klimaziele und -ambitionen zu erreichen", fügte Al Tayer hinzu. Die Ministertagung befasste sich mit kritischen Diskussionen über die Rolle der grünen Wirtschaft bei der Erreichung der Ziele des historischen VAE-Konsenses, der während der COP28 erreicht wurde und darauf abzielt, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen und die Energieeffizienz zu verbessern. Das Treffen brachte mehrere wesentliche Ergebnisse hervor, darunter die Entwicklung nationaler Strategien für eine grüne Wirtschaft in den Mitgliedstaaten, die verstärkte Verpflichtung zur Angleichung der national festgelegten Beiträge (NDCs) und der nationalen Anpassungspläne (NAPs) an das Pariser Abkommen, die Förderung von Klimafinanzierungsinitiativen sowie die Erforschung der Rolle der Kreislaufwirtschaft bei der Förderung nachhaltiger Entwicklung. Die Teilnehmer betonten auch die Notwendigkeit, eine solide Grundlage für die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Finanzen, Technologie und Kapazitätsaufbau zu schaffen, um die gemeinsamen globalen Ziele zu erreichen. Verteilt von der APO Group im Auftrag der World Green Economy Summit (WGES). Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Shaikha Almheiri

Dubai Electricity and Water Authority [Dubai Elektrizitäts- und Wasserbehörde]

+971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae Bild herunterladen: https://apo-opa.co/3YbsqLY



