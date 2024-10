Viele Fintech locken mit hohen Zinsen, wenn sie dein Geld in sogenannte Geldmarktfonds stecken. Was du über die Angebote wissen musst. Immer mehr Fintechs bieten sogenannte Geldmarktfonds und preisen sie als Alternative zum Tagesgeld an. Bei Unitplus gibt es schon etwas länger so ein Angebot mit dem "Cashplus'-Konto, aktuell bekommen Kund:innen dort 3,48 Prozent Zinsen im Jahr bei Gesamtkosten für die Nutzung von insgesamt 0,6 Prozent. Bei Trade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...