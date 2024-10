Krypto News: 100.000 Dollar in 4 Tagen! Flockerz geht im ICO durch die Decke

Flockerz ($FLOCK) hat einen Raketenstart hingelegt und im ersten Monat seines ICOs über 400.000 Dollar eingenommen, da Investoren den Launch des neuen Coins nicht verpassen wollen. Nachdem am Montag die 300.000 Dollar Marke geknackt wurde, wurden in den nächsten 4 Tagen weitere 100.000 Dollar investiert, sodass schnell deutlich wird, dass die Nachfrage steigt. Vor allem der Vote 2 Earn-Ansatz des neuen Projekts begeistert Anleger. Wer sich mit Abstimmungen an Flockerz beteiligt, wird mit $FLOCK-Token und damit mit barem Geld belohnt.

Dies gibt jedem $FLOCK-Inhaber die Möglichkeit, echte Dezentralisierung zu erleben und stärkt die Verbindung zwischen Meme Coins und dem Web3-Raum, weshalb $FLOCK auch stolz als "The People's Meme Coin" bezeichnet wird. Der Meme Coin kann innerhalb der nächsten drei Tage für 0,0056785 Dollar pro Token erworben werden, bevor der Preis auf 0,0057012 Dollar steigt.

Was bedeutet Flockerz Vote to Earn Konzept?

Das Vote to Earn-Konzept von Flockerz ist das erste in der Branche, das den Inhabern von Meme Coins die Möglichkeit gibt, über jede wichtige Entscheidung abzustimmen und gleichzeitig mit dem eigenen Token $FLOCK Belohnungen zu verdienen. Ob es um die Wahl des nächsten Protokolls oder die Planung der großen Schritte des Projekts geht, jeder Flocker ($FLOCK-Inhaber) kann mitreden und die Zukunft mitbestimmen.

The Flockerz revolutionary Vote-To-Earn protocol platform puts the POWER in your hands pic.twitter.com/BLObXi1y9s - Flockerz (@FlockerzToken) September 21, 2024

Dank Flocktopia, der dezentralen autonomen Organisation (DAO) des Projekts, bekommt jeder Flocker eine Stimme. Flockerz hebt die Dezentralisierung auf ein neues Niveau und ermöglicht es der Community, die Zukunft mit einer formalen Governance-Struktur zu gestalten.

Zwar haben Meme Coins in diesem Jahr schon Stärke bewiesen, die meisten, vielleicht sogar alle, werden aber immer noch von einzelnen Personen oder einem sehr kleinen Personenkreis kontrolliert. Während man bei Coins wie Shiba Inu ($SHIB) noch plant, eine DAO zu realisieren, wird es bei Flockerz ($FLOCK) bereits zur Realität.

Extrem hohe Staking Rewards

Bei Flockerz geht es nicht nur um den Aufbau einer Gemeinschaft und Dezentralisierung - das Projekt erhöht auch die Belohnungen für langfristige $FLOCK-Inhaber. Investoren können ihre Anteile an dem Community-zentrierten Coin erhöhen, indem sie sich am Flockerz-Staking-Pool beteiligen, der derzeit eine erstaunliche Rendite von 5.222 % bietet. Die Staking-Rendite sinkt zwar mit mehr Token im Staking Pool, dürfte aber noch lange überdurchschnittlich hoch bleiben.

($FLOCK Staking Pool - Quelle: Flockerz Website)

Bei der aktuellen Staking-Rendite könnten Anleger ihre Token schon innerhalb einer Woche verdoppeln. Das hat dazu geführt, dass bereits 34 Millionen $FLOCK in den Staking Pool eingezahlt wurden. Da gestakte Token nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, steigt dadurch auch die Chance auf eine Kursexplosion nach dem Listing, wenn der Großteil der Anleger langfristig orientiert ist.

Flockerz startet außerdem eine globale Marketing-Kampagne als Teil der ersten Phase seiner Roadmap, die darauf abzielt, Meme Coin-Investoren anzuziehen, die es leid sind, dass eine einzige Person bei ihren Lieblingsprojekten das Sagen hat. Aufgrund der Popularität des Projekts sind die Staking Rewards bereits deutlich gesunken. Vor nur acht Tagen überprüfte der beliebte Krypto-YouTuber ClayBro den Vorverkauf, als die APY noch bei satten 10.588 % lag.

Das macht schnell deutlich, dass sich vor allem ein früher Einstieg auszahlen kann, wie das bei Meme Coins eben meistens der Fall ist.

Wie man am Flockerz Vorverkauf teilnimmt

Noch ist es nicht zu spät, um sich am $FLOCK-Vorverkauf zu beteiligen und damit den frühestmöglichen Einstiegszeitpunkt zu nutzen. Rund 2,4 Milliarden $FLOCK - 20 % des Gesamtangebots - werden im ICO angeboten.

Interessenten können sich am Vorverkauf beteiligen, indem sie die offizielle Website des Projekts besuchen. Dort können sie ihre Wallet verbinden (z.B. Best Wallet) und $FLOCK mit ETH, BNB, USDT oder einer Bankkarte kaufen.

Flockerz legt großen Wert auf Transparenz und Sicherheit; aus diesem Grund hat es seinen Smart Contract bereits von Coinsult prüfen lassen, wobei keine Fehler oder Probleme festgestellt wurden. Um über die neuesten Entwicklungen rund um das Projekt auf dem Laufenden zu bleiben, sollten Anleger der Community auf X und Telegram beitreten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.