Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben am Freitag für gute Stimmung an den Märkten gesorgt, denn sie gelten als Beleg für die robuste Verfassung der Wirtschaft in den USA. Auch bei Bitcoin und Co dominieren nun wieder die grünen Vorzeichen, nachdem zu Wochenbeginn zunächst Gewinne mitgenommen worden waren.Der Bitcoin hat seinen Vorsprung am Freitagnachmittag zeitweise auf rund drei Prozent ausgebaut und damit wieder an die Marke von 62.000 Dollar angeklopft - nachdem er am Vortag ...

