Unterzeichnungszeremonie für "China-Kazakhstan Digital Trade Key Project" von WELOCK und ApartX auf der Global Digital Trade Expo

Am 25. September fand in Hangzhou die 3. Global Digital Trade Expo "Digital Trade Night" statt. Bei der Veranstaltung wurden wichtige Projekte für den digitalen Handel zwischen China und Kasachstan vorgestellt, die der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten einen konstanten Impuls verleihen. Während der Veranstaltung wurde die mit Spannung erwartete Unterzeichnungszeremonie für das "China-Kazakhstan Digital Trade Key Project" offiziell gestartet.

Zu den wichtigen Zeugen der Unterzeichnungszeremonie gehörten:

Zhaslan Madiyev (Minister)

Ministerium für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie der Republik Kasachstan

Yao Gaoyuan

Bürgermeister von Hangzhou

Avazhan Mukanova (Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit)

Ministerium für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie der Republik Kasachstan

Shuang Dehui

Stellvertretender Generaldirektor des Handelsministeriums der Provinz Guangdong

Frau Wu Yuli und Herr Kanat betraten die Bühne als die unterzeichnenden Vertreter des airEkey Hotel Self Check-In -Projekts zwischen China und Kasachstan, um den Vertrag zu unterzeichnen. Die Zeremonie kennzeichnete eine neue Phase in der Entwicklung von Shenzhen Myhand Industrial Co., Ltd. und ApartX Ltd. von Kasachstan.

Das Projekt bietet Kunden durch die Kombination von WELOCK Smart Lock und ApartX-Software ein neues airEkey Self-Check-In und Check-Out -Erlebnis, das den Kundenkomfort erhöht. Ferner macht es das Hotelmanagement effizienter, reduziert die Betriebskosten und verbessert das Kundenerlebnis, was ein wichtiger Trend im intelligenten Hotelmanagement ist. Die Innovation wird darüber hinaus mehr Touristen dazu anregen, die Kulturen und Bräuche beider Seiten zu erkunden, was die Tourismusindustrie zwischen China und Kasachstan neu beleben wird.

Wir freuen uns auf die fruchtbaren Ergebnisse dieses Kooperationsprojekts, das den Handel und den kulturellen Austausch zwischen China und Kasachstan weiter vertiefen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=IJcFGCNoYQE

