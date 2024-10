Der Bauspezialist aus Minneapolis hat überzeugende Quartalszahlen abgeliefert. Hier geht es um "Renovierung" großer Gebäude nicht nur als optische Maßnahme, sondern per Erhalt von Bausubstanz. Man zielt auf Statik und energetische Eigenschaften. Als Dienstleister sorgt APOGEE für die nötigen Maßnahmen am Bauwerk.1,44 $ bereinigter Gewinn je Aktie übertraf den Analystenkonsens um 21 Cent. Zwar schrumpfte der Umsatz um 3,2 % auf 342 Mio. $, doch auch an dieser Stelle lag das Unternehmen über Konsens (335 Mio. $). Zudem wurde die operative Marge von 11,5 auf 12,5 % ausgebaut.CEO Silberhorn stellte in Aussicht, dass APOGEE weiterhin Projekte mit hoher Marge durchführen wird. Für das gesamte Fiskaljahr nannte er ein bereinigtes Gewinnziel von 4,90 bis 5,20 $ je Aktie, hier hatten die Analysten zuvor 4,83 $ im Visier. Die Erlöse werden allerdings laut Guidance um 4 bis 7 % zurückgehen.Größte Anteilseigner sind BLACKROCK Fund Advisors mit 15,9 % vor VANGUARD GROUP mit 13,8 %. Institutionelle Adressen halten zurzeit mehr als 58 %.Die Aktie von APOGEE ENTERPRISES legte heute im US-Handel schon fast 26 % zu und scheint stark zu bleiben. Verschiedene andere Spezialisten im der US-Baubranche wurden leicht mitgezogen. Eine Auswahl an Titeln findet sich im Chartvergleich. Nach jüngster Konsolidierung sind einige Unternehmen als mögliche Nachholchancen zu untersuchen.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.