Schwerin (ots) -Drei Tage Bürgerfest in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern: Es war das größte Fest in der Geschichte der Stadt Schwerin - und eines der schönsten. Rund 200.000 Menschen erlebten drei Tage lang Politik zum Mitmachen und zahlreiche kulturelle Highlights. Bei schönstem Herbstwetter, mit Live-Konzerten und einer After-Show-Party geht das Fest nun zu Ende.650 Programmpunkte an drei Tagen, 217 Aussteller und Akteure aus ganz Deutschland verteilt auf zehn Eventbereichen - und rund 200.000 Gäste, die das bunte und hochkarätige Event zum Leben erweckten: Das war das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin 2024. Drei Tage lang wurde die historische Innenstadt zur Festmeile und zum Schauplatz für ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Diskussionsrunden, Lesungen, Konzerten, Ausstellungen, Mitmach-Aktionen und Kulinarik aus allen Regionen Deutschlands."Das war ein großartiges Fest", freut sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. "Mecklenburg-Vorpommern hat sich zum Tag der Deutschen Einheit hervorragend präsentiert. Ich bin sehr stolz auf die vielen Menschen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Der Tag der Deutschen Einheit ist unser Nationalfeiertag. Er erinnert an die deutsche Geschichte der letzten 75 Jahre. Und er macht deutlich, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir heute in Frieden, Freiheit und Demokratie leben."Drei Tage mit vollem Programm und unzähligen HighlightsDas Bürgerfest ist der Höhepunkt des Bundesratspräsidentschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Anschnitt der riesigen Festtagstorte mit dem Motto "Vereint Segel setzen" war das Bürgerfest am 2. Oktober von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und dem Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier eröffnet worden. Es folgten Tage voller inspirierender Programmpunkte und außergewöhnlicher Highlights für alle Generationen.Die Verfassungsorgane mit spannend aufbereiteten politischen Themen, die kulturelle und kulinarische Vielfalt der Ländermeile, die MV-Meile mit ihrer Fülle von Ideen und Innovationen aus dem Gastgeberland, die Blaulichtmeile mit imposanten Einsatzfahrzeugen, das Zukunftsforum mit gesellschaftsrelevanten Diskussionen oder das Familien- und Sportland für Groß und Klein: Diese und die vielen weiteren Veranstaltungsorte waren bestens besucht und haben die Gäste begeistert. "Ich habe an den drei Tagen viele Schwerinerinnen und Schweriner, aber auch Gäste aus ganz Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland getroffen und sehr viele positive Rückmeldungen erhalten", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. "Es gab spannende Diskussionen, großartige Konzerte und jede Menge zu entdecken."Kunst, Kultur und Entertainment - alle Angebote waren kostenlosEines der visuellen Highlights des Bürgerfests: die "Zeitreise" - eine emotionale Multimedia- und Lichtshow, die das Schweriner Schloss spektakulär in Szene setzte und dabei die Geschichte von der friedlichen Revolution bis heute lebendig werden ließ. Zu den musikalischen Höhepunkten wiederum zählten der Auftritt der Band Juli am 2. Oktober und das Konzert von Roland Kaiser mit Band am 3. Oktober, das 10.000 Menschen an der Hauptbühne begeisterte - und tausende weitere an den vier Fan-Points, an denen der Auftritt live auf LED-Screens übertragen wurde.Am 4. Oktober abends wird das Bürgerfest um 20:30 Uhr mit einem Konzert der Pop-Sensation Zoe Wees ausklingen. VIZE und Sponsor AIDA laden ab 22 Uhr zur After-Show-Party am Südufer des Pfaffenteichs.Politiker aus Ländern und Bund zu Gast in SchwerinPolitiker aus Bund und Ländern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, waren nicht nur zu den offiziellen Feierlichkeiten vor Ort in Schwerin, sondern stellten sich - ebenso wie die Bundesratsvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig - in Bürgerdialogen den Fragen der Menschen.Am 3. Oktober übergab Manuela Schwesig symbolischen den Staffelstab an Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Das Bundesland wird ab November 2024 den Vorsitz des Bundesrats übernehmen und 2025 das Bürgerfest in Saarbrücken ausrichten.