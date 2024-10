Die Apple-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 225,68 USD an der NASDAQ bewegt sich der Anteilsschein nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag. Trotz des jüngsten US-Arbeitsmarktberichts, der für Aufsehen an den Börsen sorgte, hält sich die Apple-Aktie in einer engen Handelsspanne. Das 52-Wochen-Hoch von 237,23 USD, erreicht am 16. Juli, liegt nur etwa 5% über dem derzeitigen Niveau, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen unterstreicht.

Positive Quartalszahlen stärken Anlegervertrauen

Die jüngsten Finanzergebnisse von Apple tragen zur Stabilität des Aktienkurses bei. Im abgelaufenen Quartal konnte der Technologieriese seinen Umsatz um 4,87% auf 85,78 Milliarden USD steigern. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 1,40 USD, was [...]

