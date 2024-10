Memecoins nur Rug Pulls? Mark Cuban warnt Krypto-Investoren!

Mark Cuban, der bekannte US-Milliardär, Unternehmer und Investor, hat sich in einem seiner neusten Interviews über den in diesem Jahr so beliebten Kryptosektor der Memecoins geäußert. Ursprünglich wollte er selbst sogar in diesen investieren, hat es dann jedoch aufgrund der hohen Volatilität und des Mangels an Nutzen sein lassen.

Seine Worte könnten den Spaß der ansonsten so lustigen und unterhaltsamen Coins bei einigen zerstören. Inwiefern er dabei recht behalten hat und wichtige Punkte übersehen haben könnte, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Lesen Sie ihn nun, um nicht das Potenzial der laut CMC profitabelsten Coins zu verpassen. Am Schluss erfahren sie zudem, wie sie intelligenter sowie mit weniger Aufwand und Risiko von diesem Sektor profitieren können.

Behauptung 1: Memecoins wären Rug Pulls

Auf Rug Radio hat Mark Cuban die Memetoken als überdehnte Rug-Pulls bezeichnet. Außerdem verglich er sie mit dem Spiel "Reise nach Jerusalem", bei dem alle während der Musik um einen Stuhlkreis laufen und beim Stoppzeichen sich schnell setzen müssen. Allerdings fehlt für eine Person ein Stuhl, sodass der Letzte immer benachteiligt wird.

Zudem verweist Cuban auf die Greater Fool Theory. Bei dieser kauft man etwas nicht, da es einen inneren Wert hat, sondern nur, weil man glaubt, dass man es zu einem späteren Zeitpunkt an jemanden für einen höheren Preis verkaufen kann. Dies würde so lange gehen, bis es keine Narren mehr gibt und es zu einem Zusammenbruch kommt.

Damit mag er in einer gewissen Weise bei einem Großteil der Memecoins Recht behalten haben. Jedoch gibt es auch Ausnahmen von verantwortungsbewussten Entwicklern, die ihr Projekt vorantreiben. Ebenso haben Memetoken wie Flockerz eine eigene DAO.

Darüber hinaus wurden mittlerweile die Memecoin-Launchpads entwickelt, welche genau das Problem von hohen Insidern-Beständen zumindest transparent darstellen und daher eher von den Investoren gemieden werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit, die Coins in Tresoren zu sperren, welche diese in zuvor definierten Intervallen freigeben.

Hinzu kommen weitere Sicherheitsmechanismen wie Audits der Smart Contracts, um auf diese Weise Sicherheitsrisiken im Code frühzeitig zu identifizieren. Außerdem evaluieren viele Memecoin-Investoren die Halbwertszeit eines Memetoken, wobei sie wie eine Art Glücksspiel betrachtet werden, bei dem man nicht zu früh, aber auch nicht zu spät aussteigen darf.

Solange alle sich dessen bewusst sind, was bei einem lustigen und sinnlosen Memecoin schwer zu übersehen ist, stellen sie auch eine legitime Option dar. Sie sind gewissermaßen eine Art Wette auf Popularität, was eine Art Novum ist.

Bald kommen neue Regulierungen wie MiCA in Europa hinzu, mit welchen stärkere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Diese könnten dann vorwiegend den Markt der Memecoins treffen. Andererseits kann sich durch strengere Regulierungen sogar der Memetoken-Sektor leichter etablieren, indem mehr Geld in die sinnvolleren Projekte fließt.

Behauptung 2: Memecoins hätten keinen Nutzen

Außerdem hat Mark Cuban behauptet, dass Memecoins einen Mangel an echtem Nutzen für die Welt hätten. Somit verweist er auf die Achillesferse des Großteils des Memetoken-Sektors. Möglicherweise ist ihm jedoch entgangen, dass einige von ihnen auch echte Geschäftsmodelle verfolgen und ein starkes Branding haben.

Somit können sie nicht nur für ein spekulatives Interesse sorgen. Ebenso kann eine natürliche Nachfrage aufgebaut werden, welche sich förderlich auf den Kursverlauf auswirkt. Sofern die Geschäftsmodelle erfolgreich sind, könnte man nicht behaupten, dass die Memecoins keinen Nutzen hätten. Unter anderem hat Snek beispielsweise auch einen Energydrink und andere Merchandise-Artikel.

Sicherlich befinden sich viele dieser Projekte noch am Anfang, da erst in der letzten Zeit verstärkt ein Trend zu nützlichen Memecoins zu beobachten ist. Dennoch haben einige von ihnen bereits die ersten Kunden erzielt, wie die Token-Lauchplattform TokenFi von Floki Inu, welche den Memecoin der berühmten Comic-Katze Simon's Cat gelauncht hat. Ebenso gibt es eine Nachfrage nach dessen Tokentresor-Angebot.

Aber auch die Investoren legen immer größeren Wert darauf, in welche Memecoins sie investieren. Dies lässt sich unter anderem an den Bewertungen der führenden Vertreter des Sektors erkennen. So haben 4 der Top 6 einen echten Nutzen, auch wenn dieser noch bei einigen zu wünschen übriglässt und wesentlich mehr bei den meisten anderen.

Selbst wenn diese Memecoins "kein echtes Geschäftsmodell" haben, so kann man dies auch nicht von einer anderen Marke behaupten, die dennoch Lizenzgebühren einnehmen kann und somit einen Wert besitzt. Ebenso hat Cuban Memecoins mit Roulette verglichen, wobei Glücksspiele wiederum ein Geschäftsmodell darstellen. Daher widerspricht sich der Milliardär selbst.

Aber auch andere Unterhaltungsangebote könnte man nicht unbedingt als Geschäftsmodelle bezeichnen, weil sie außer Unterhaltung nur einen geringen oder gar keinen praktischen Nutzen für die Welt haben, wie im Schwimmbad in der Sonne liegen, einen Film schauen oder Smalltalk. Dennoch suchen Menschen diese regelmäßig. Auch wenn sie vielleicht keinen so offensichtlichen Nutzen haben, können sie gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden sein.

Behauptung 3: Memecoins seien trotz der Gemeinschaft zum Zusammenbruch verurteilt

Ebenso behauptet Mark Cuban, dass die Memecoins trotz des Enthusiasmus und der starken Gemeinschaft zum Zusammenbruch verurteilt wären. Jedoch hält sich Dogecoin mittlerweile seit 11 Jahren und Pepe seit 8 Jahren. Aber auch Shiba Inu ist bereits seit 4 Jahren auf dem Markt und hat sich seitdem in immer mehr Geschäftsbereichen positioniert.

Natürlich werden es nicht alle Projekte schaffen, wie es auch in der Dotcom-Blase beobachtet wurde, als viele Technologieunternehmen gestartet und beendet wurden. Dennoch sollte man das Interesse nicht unterschätzen. Schließlich bieten Memetoken einen potenziellen Schlüssel aus dem Hamsterrad, welches für einige immer belastender wird.

Laut dem Historiker Yuval Noah Harari werden Menschen besonders stark durch Narrative beeinflusst, wie in den Bereichen Politik, Religion, Wissenschaft und mehr. Einige haben sich für diese Überzeugungen sogar Opfer in Kauf genommen und im Extremfall töten lassen. Zudem behauptet er, dass man die Geschichte nicht ohne die Narrative verstehen würde.

Auch soziologische und anthropologische Faktoren können eine Rolle spielen. So vereinsamen die Menschen in der Moderne tendenziell stärker als früher, was insbesondere bei jüngeren Generationen extremer ausgeprägt ist. Zudem haben sich viele von Religionen und anderen Vereinigungen distanziert.

Durch Memetoken wird man Teil einer Gemeinschaft, was wiederum Oxytocin und somit eine Art "Zugehörigkeitshormon" ausschüttet. Ebenso nutzen sie alte Rudelinstinkte, wie es auch bei Fans von Sportmannschaften und ähnlichem zu beobachten ist.

Memecoins stellen auch eine Art Verehrung Mammons und Zelebrierung der Degeneration durch die Dekadenz dar. Ebenso sind sie ein Ausdruck einer verzweifelten Gesellschaft, die sich angesichts des äußeren Drucks durch Krieg, Inflation und mehr den heiteren Bereichen widmet.

Sind die Memecoins wirklich nur Rug Pulls?

Wie wir gesehen haben, mag Mark Cuban sicherlich mit einigen Behauptungen recht haben, dennoch gibt es auch andere Entwicklungen, welche auf eine andere Richtung hindeuten. Allein in den vergangenen 30 Tagen wurden nur auf Solana über 381.401 neue Memetoken erstellt. Dennoch haben viele von ihnen schnell einen Totalverlust erlitten. Jedoch gibt es dennoch institutionelle Investoren, welche auch mit Memecoins ihr Geld verdienen.

Investoren können jedoch auch anders von dem Memecoin-Markt profitieren. So stellt Pepe Unchained etwa erstmalig ein direktes Memetoken-Infrastrukturinvestment zur Verfügung. Somit müssen die Anleger nicht selbst die unzähligen Memecoins überwachen und den Nervenkitzel ertragen.

Stattdessen können sie von der hohen Nachfrage und den enormen Gebühreneinnahmen profitieren, welche in diesem Sektor erzielt werden. Dabei wird der eigene $PEPU-Coin von den Netzwerkteilnehmern für die unterschiedlichsten Zwecke benötigt. Auf diese Weise erhält der streng limitierte Coin seinen Nutzen und Wert.

Zu dem Memecoin-Ökosystem von Pepe Unchained zählt eine Reihe von nützlichen Tools für den Memetoken-Sektor sowie besonders vorteilhafte Konditionen wie eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren. Das Angebot umfasst unter anderem DEX, Überbrückungsdienst, Block-Explorer, Staking-Funktion und mehr.

Pepe Unchained will einige der größten Probleme des Marktes lösen, die Netzwerkaktivität wieder von den anderen Chains auf Ethereum zurückholen sowie vergleichbare Gewinne wie sein Konkurrent Pump.Fun in Höhe von mehr als 120 Mio. USD seit März erzielen. Daher ist es derzeit der erfolgreichste Krypto-Presale, mit einer Finanzierungssumme von 17,41 Mio. USD und kurz vor dem Ausverkauf.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.