Der deutsche Spezialverpackungshersteller hat den Markt zu Wochenbeginn mit einer üblen Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Der MDAX-Titel verlor daraufhin rund ein Fünftel an Wert. Mehrere Analysten haben die gedämpften Wachstumsziele nun in ihre Bewertungsmodelle eingearbeitet. Die Folge: mehrere Kurszielsenkungen.Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach der jüngsten Gewinnwarnung von 125 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Gesprächen ...

