Noch vor einigen Wochen und Monaten wurde der bekannte BigShort Investor Michael Burry wegen dieser großen Wette in seinem Portfolio verlacht. Doch jetzt verdient der ehemalige Hedgefondsmanager damit Millionen und so gewinnen auch Sie damit. Michael Burry hat laut den letzten 13F Filings einen Großteil seines liquiden Vermögens in Aktien aus China investiert. Seine Top-Holdings sind dabei eine Alibaba mit 21 Prozent und eine Baidu und JD.com mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...