Die Freenet-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Kursanstieg von 0,9 Prozent auf 26,50 Euro an der XETRA-Börse. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal zeigten sich Investoren optimistisch. Der Telekommunikationsanbieter meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,39 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 Euro darstellt. Allerdings sank der Umsatz um 11,56 Prozent auf 559 Millionen Euro.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstum

Experten gehen davon aus, dass Freenet-Aktionäre im laufenden Jahr mit einer Dividende von 1,84 Euro rechnen können, was eine leichte Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,77 Euro bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 31,34 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 2,24 Euro je Aktie erwartet, was [...]

