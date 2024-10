Die Unilever-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Rückgang an der Londoner Börse. Im Tagesverlauf sank der Kurs um 0,7 Prozent auf 47,67 GBP, nachdem er bereits bei Handelsbeginn Schwäche gezeigt hatte. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt das Papier jedoch weit vom 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP entfernt, das am 23. Januar 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,34 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,78 EUR, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem wird für 2024 ein Gewinn von 2,90 EUR je Aktie erwartet. Diese positiven Aussichten könnten in Zukunft für eine Stabilisierung des Aktienkurses sorgen, der sich derzeit in einer Konsolidierungsphase befindet.

