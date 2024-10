Der positive Newsflow beim Radiopharma-Spezialisten aus Down Under reißt nicht ab. Am Freitag gab Telix Pharmaceuticals eine Zulassungserweiterung für seinen Kassenschlager Illuccix in Kanada bekannt. Zudem konnte das Unternehmen im Laufe der Woche den ersten Patienten in eine wichtige Studie einschließen.Es handelt sich hierbei um eine Phase-2-Studie zur Erforschung des klinischen Nutzens von TLX250-CDx (89Zr-Girentuximab), dem ersten PET-Prüfpräparat der Australier. Telix Pharma will die Substanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...