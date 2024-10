Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,1 Prozent auf 27,46 Euro an der XETRA-Börse. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar einen Höchststand von 27,64 Euro, was das wachsende Interesse der Anleger widerspiegelt. Dieser positive Trend steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 31,14 Euro, welches am 22. Februar dieses Jahres erzielt wurde. Trotz der Herausforderungen im Marktumfeld zeigt sich die Jenoptik-Aktie robust, mit einem Kurs, der deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 19,96 Euro liegt.

Positive Prognosen und Geschäftsentwicklung

Analysten bewerten die Zukunftsaussichten von Jenoptik optimistisch, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 35,67 Euro. Diese positive Einschätzung wird durch die jüngsten Geschäftszahlen untermauert. Im letzten Quartal konnte Jenoptik einen Umsatzanstieg von 5,10 Prozent auf 284,66 Millionen Euro verbuchen, begleitet von einer Steigerung des Gewinns pro Aktie auf 0,42 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,68 Euro, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

