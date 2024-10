C5 Capital, ein auf Risikokapital spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Washington, D.C. und London, gibt eine strategische Partnerschaft mit Brave1, dem führenden Accelerator für Verteidigungstechnologie in der Ukraine, bekannt. Diese Zusammenarbeit wird die innovativen Technologie-Startups in der Ukraine unterstützen und die Entwicklung und Anwendung kritischer Technologien zur Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression beschleunigen.

Brave1 ist führend im Bereich der Verteidigungsinnovationen in der Ukraine. Seit seiner Einführung hat der Accelerator mehr als 2.600 innovative, auf Verteidigung ausgerichtete Innovationen bewertet. Diese bemerkenswerte Leistung hat die Ukraine als aufstrebenden globalen Marktführer im Bereich Verteidigungstechnologie und Innovation etabliert.

Die Partnerschaft mit C5 Capital wird Investitionskapital und strategisches Know-how bereitstellen, das ukrainische Gründer benötigen, um ihre Verteidigungs-Start-ups, deren Innovationen bereits unter Gefechtsbedingungen getestet und eingesetzt werden, wachsen und skalieren zu lassen.

"Die strategische Partnerschaft von C5 Capital mit Brave1 konzentriert sich darauf, die mutigen Gründer der Ukraine zu stärken, die innovative Unternehmen zum Schutz der Ukraine und von uns allen aufbauen. "Heute gibt es nichts Wichtigeres, als mit Verbündeten zu kämpfen", sagte Andre Pienaar, der Gründer von C5 Capital.

"Die Ukraine entwickelt sich zu einem globalen Marktführer im Bereich Verteidigungsinnovationen und zu einem Kraftzentrum für Forschung und Entwicklung. Die Start-ups für Verteidigungstechnologie zeigen einen unermüdlichen Antrieb, der aus der Verteidigung ihres Heimatlandes entsteht. Wir beabsichtigen, unsere Expertise in der Entwicklung und Investition in innovative Technologien für die Landesverteidigung einzubringen, um den Sieg der Ukraine zu unterstützen", sagte Konteradmiral Michael Hewitt, Mitbegründer und CEO von IP3.

Ukraine: Das neue Zentrum für Verteidigungsinnovationen

Der Konflikt in der Ukraine hat eine Welle technologischer Durchbrüche ausgelöst, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und der autonomen Systeme. KI-gesteuerte Tools, die oft als "Algorithmuskrieg" bezeichnet werden, haben eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung großer Mengen von Gefechtsfelddaten gespielt und es der Ukraine ermöglicht, schneller und effektiver zu reagieren.

Brave1 spielt eine entscheidende Rolle bei der schnellen Entwicklung und Bereitstellung solcher Technologien. Durch die Verbindung von Start-ups mit wichtigen Ressourcen wandelt der Accelerator Konzepte in einem beschleunigten Tempo in operative Systeme um.

Die Notwendigkeit von Privatinvestitionen

Brave1 hat 7,5 Mio. USD an Zuschüssen für Start-ups vergeben und strebt eine Aufstockung der Mittel im Jahr 2024 an. In den ersten beiden Kriegsjahren haben ukrainische Start-ups mehr als 20 Mio. USD an globalen Investitionen angezogen.

"Private Investitionen sind für die Aufrechterhaltung von Innovationen in der Verteidigungstechnologie unerlässlich", sagte Natalia Kushnerska, Project Lead von Brave1. "Unsere Partnerschaft mit C5 ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines widerstandsfähigen und innovativen Ökosystems. Die Technologien, die heute in der Ukraine entwickelt werden, werden die Zukunft der globalen Verteidigung bestimmen."

Weitere Informationen zu dieser strategischen Allianz finden Sie im vollständigen Artikel und Interview, die von National Security News veröffentlicht wurden: Ukraine Boosts Military Innovation to Confront Russian Hostilities Independently.

Über C5 Capital:

C5 Capital (C5) ist eine spezialisierte Risikokapitalgesellschaft, die in Cybersicherheit, Raumfahrt und Energiesicherheit investiert. Die Investitionsstrategie von C5 konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu belastbaren Gründern, die unsere Mission teilen, die nationale Sicherheit zu verbessern und eine sichere digitale Zukunft zu schaffen. C5 Capital hat seinen Sitz in Washington, D.C. und London. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.C5Capital.com.

Über Brave1:

Brave1 ist ein Cluster für die Entwicklung von Verteidigungstechnologien in der Ukraine, das vom Ministerium für digitale Transformation, dem Verteidigungsministerium, dem Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat, dem Ministerium für strategische Industrien und dem Wirtschaftsministerium gegründet wurde. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://brave1.gov.ua/en/

Contacts:

Medienkontakt: Reine Opperman, reine.opperman@c5capital.com