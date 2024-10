WIF-Kursanalyse: Bildet sich jetzt der Trend in Dogwifhat?

Nachdem der Kryptomarkt in den letzten paar Tagen ordentlich durchgeschüttelt wurde, hat er sich mittlerweile wieder ein wenig erholt. Speziell heute verzeichnen alle großen Coins, angefangen vom Bitcoin über Ethereum und Solana, wieder gute Gewinne.

Vor allem Solana und sein Ökosystem steigen überproportional stark an. Das sieht man auch an Dogwifhat ($WIF), der zu eben jenem Solana -Ökosystem gehört. Der Coin erzielt in den letzten 24 Stunden über 13 Prozent Gewinn und scheint seinen Weg unaufhaltsam fortzusetzen.

(Der Kurs von $WIF ist in den letzten 24 Stunden um über 13 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

$WIF bildet vielleicht bald einen neuen Aufwärtstrend

Derzeit zeigt $WIF ein unglaublich spannendes Chartbild. Der Kurs ist nämlich schon vor 2 Wochen mit viel Momentum durch eine Widerstandszone zwischen 1,96 US-Dollar und 2,04 US-Dollar gebrochen. Und diese wurde jetzt, wie es oft der Fall ist, zu einer Unterstützung. Und zwar einer, die ausreicht, um beim Abverkauf der letzten Tage standzuhalten und den Kurs heute zu einer starken Umkehr zu bewegen. Diese ist heute mit über 13 Prozent besonders stark ausgeprägt und bewegt sich auf 2 verschiedene, aber bedeutende Marken zu.

(Der Abverkauf hat genau an einer wichtigen Unterstützungszone gedreht und bewegt sich jetzt auf den nächsten Widerstand zu - Quelle: Tradingview.com)

Der nächste große Widerstand und somit auch das nächste Kursziel liegt etwa 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau bei 2,92 US-Dollar. Davor liegt aber noch eine andere wichtige Marke. Nämlich das Hoch bei 2,64 US-Dollar. Durchbricht der Kurs von $WIF dieses Hoch, wäre ein neuer Aufwärtstrend etabliert, was ein starkes bullisches Signal wäre.

Es sieht also so aus, als könnte $WIF seinen rasanten Anstieg in den nächsten Wochen fortsetzen. Allgemein deuten die positive Marktlage und die starke Saisonalität im Oktober darauf hin, dass die Abverkäufe der letzten Tage nur ein kurzer Rückschlag waren, der nicht weiter Bestand hat.

Wird dieser Coin noch deutlich höhere Gewinne erzielen als $WIF?

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,31 Mrd. US-Dollar ist $WIF bereits der 4. größte Meme-Coin. Damit hat er zwar durchaus das Potenzial auf einen Kursanstieg von 100 Prozent oder sogar 200 Prozent, wer aber Coins sucht, die 1.000 Prozent oder mehr erzielen könnten, der muss seinen Blick woanders hin richten.

Das liegt einfach daran, dass kleine Coins grundsätzlich mehr Wachstumspotenzial haben. Einer dieser Coins nennt sich Crypto All-Stars ($STARS). Und da sich der Coin gerade erst im ICO befindet, haben Anleger jetzt die Möglichkeit, zu einem einmalig günstigen Preis einzusteigen und dabei von enorm hohem Gewinnpotenzial zu profitieren!

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

(Crypto All-Stars befindet sich noch im Vorverkauf, was Anlegern jetzt eine besondere Chance bietet - Quelle: cryptoallstars.io)

Besonders große Chancen auf einen erfolgreichen Börsenstart hat $STARS, da der Coin der offizielle Token eines revolutionären Staking-Vertrags namens MemeVault-Ökosystem ist. Dieser ermöglicht es Anlegern, erstmals Coins wie $WIF, mit anderen wie $PEPE, $BONK und vielen weiteren in einem einzigen Pool zu staken.

Damit revolutioniert der MemeVault die Art des Stakings am Kryptomarkt und da der $STARS-Token das Bindeglied zwischen dem MemeVault und den zahlreichen Coins ist, erklärt sich auch die hohe Nachfrage der $STARS-Tokens. Je mehr $STARS man hält, desto höher fallen die Staking-Renditen aus. $STARS konnte so schon in wenigen Wochen im Vorverkauf beinahe 2 Mio. US-Dollar einsammeln. Und es werden täglich mehr. Analysten glauben, dass $STARS tatsächlich 1.000 Prozent Gewinn erzielen könnte. Ehrgeizige Anleger sollten also nicht zu lange zögern.

Investiere noch vor der nächsten Preiserhöhung in $STARS.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.