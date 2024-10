VF Corporation verzeichnete am 5. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 9,14% auf 21,32 USD. Dieser signifikante Zuwachs unterstreicht die positive Entwicklung der Aktie, die im Jahresvergleich um 29,34% zulegen konnte. Der Bekleidungsriese, bekannt für Marken wie Timberland und The North Face, zeigt sich robust in einem herausfordernden Marktumfeld. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,6 Milliarden Euro bleibt VF ein gewichtiger Akteur in der Branche.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die Dividendenrendite von VF liegt aktuell bei 3,66%, was für Anleger attraktiv sein könnte. Trotz eines negativen KGV von -8,56 deutet das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,79 auf eine mögliche Unterbewertung hin. Investoren sollten jedoch die Gesamtlage des Unternehmens im Auge behalten, da einzelne Kennzahlen kein vollständiges Bild liefern können.

