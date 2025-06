HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Verkauf des russischen Geschäfts wäre ein positiver Schritt des Logistikdienstleisters, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Damit würde sich das Unternehmen von einer nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Einheit trennen, die zudem den Sanktionen gegen Russland unterliege./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

© 2025 dpa-AFX-Analyser