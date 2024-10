Die Halliburton Aktie zeigt sich in jüngster Zeit robust und konnte am 5. Oktober 2024 einen Kursanstieg von 1,17% verzeichnen. Mit einem aktuellen Kurs von 31,09 USD liegt die Aktie des führenden Anbieters von technischen Dienstleistungen für die Erdöl- und Energieindustrie 7,84% über dem Wert des Vormonats. Trotz der positiven kurzfristigen Entwicklung bleibt die Aktie mit -41,04% deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was auf anhaltende Herausforderungen im Sektor hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung von Halliburton beläuft sich derzeit auf 25,0 Milliarden Euro. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,40 und einer Dividendenrendite von 2,19% präsentiert sich das Unternehmen als solide Investitionsmöglichkeit im Energiesektor. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,94 deutet auf eine effiziente Kapitalnutzung hin und könnte für wertorientierte Anleger von Interesse sein.

