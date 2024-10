Die NXP Semiconductors-Aktie verzeichnete am 03.10.2024 einen bemerkenswerten Anstieg auf 211,00 EUR und überschritt damit die wichtige 20-Tage-Linie. Dieser Durchbruch signalisiert eine potenzielle Trendwende und weckt das Interesse der Anleger. Der Halbleiterhersteller, bekannt für seine Lösungen in den Bereichen Automobil und Identifikation, konnte seine Position am Markt weiter festigen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 72,5 Milliarden EUR und 342,0 Millionen ausstehenden Aktien bleibt NXP ein Schwergewicht in der Technologiebranche.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Der jüngste Kurs von 234,18 USD (Stand: 05.10.2024) spiegelt einen Anstieg von 0,39% gegenüber dem Vortag wider. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 1,65% prognostiziert, was eine Dividende von 4,056 USD je Aktie bedeutet. Trotz eines relativ hohen Kurs-Cashflow-Verhältnisses von 22,80 bleibt die Aktie für viele Anleger aufgrund der soliden Marktposition des Unternehmens attraktiv.

