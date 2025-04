Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es zu einer Erholung gekommen und der für zehnjährige Bundesanleihen richtungsweisende Bund-Future konnte die 100-Tage-Linie überwinden, die heute bei 131,29 verläuft und für eine erste Unterstützung sorgt, so die Analysten der Helaba.Der nächst Widerstand zeige sich am letzten Impulshoch bei 132,03. Schwächer tendieren würden indes US-Anleihen. Die erneuten Angriffe von Trump auf die US-Notenbank würden Zweifel an dessen Unabhängigkeit schüren. Gerate der Save-Haven-Status von Dollar-Anlagen ins Wanken? (22.04.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...