Gespannt warten Anleger und Tesla-Fans, was Elon Musk beim Robotaxi-Tag des Autobauers aus dem Hut zaubern wird. Dabei sind autonome Taxis in einigen US-Städten längst Alltag geworden. Dank einer Alphabet-Tochter.Es war bereits die zweite große Ankündigung innerhalb weniger Wochen für die Alphabet-Tochter Waymo. Mitte September kündigte das Unternehmen an, dass seine autonomen Taxifahrten in einigen US-Städten auch über die Uber-App buchbar sein werden. Diese Woche folgte eine Großbestellung von Elektrofahrzeugen der Hyundai-Marke Ioniq. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, sollen die neuen IONIQ 5-Modelle in signifikanten Stückzahlen in einem Werk im US-Bundesstaat Georgia …