MSCI World ETFs sind aufgrund ihrer stetigen Entwicklung sehr beliebt, besitzen aber einen Nachteil. Entdecken Sie ein tatsächlich breit gestreutes Weltportfolio. Seit der Finanzkrise 2008 entwickeln sich amerikanische Aktien, die in einem MSCI World ETF mit knapp 69 Prozent gewichtet sind, kontinuierlich, was besonders viele Anleger anzieht. Sie gehen häufig davon aus, dass sich aktuelle Entwicklungen langfristig fortsetzen. Tatsächlich wechseln sich jedoch starke und schwache Performancephasen miteinander ab. So folgte beispielsweise auf die außergewöhnlichen Kursanstiege in den 1920er-Jahren ein Crash von mehr als 88 Prozent. Und auch nach den starken 1980er- und 1990er-Jahren folgte …