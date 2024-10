Bei BlackRock, dem größten Vermögensverwaltert der Welt und Champions-Aktie aus dem boerse.de-Aktienbrief hat es einen Wechsel der ISIN gegeben: Alte ISIN: US09247X1019 WKN: 928193 Neue ISIN: US09290D1019 WKN: A40PW4 Auch der Name der Investmentgesellschaft mit Sitz in New York wurde angepasst, von Blackrock Inc. zu BlackRock. Aktionäre müssen dabei nicht aktiv werden,...

