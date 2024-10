Memecoins boomen, Solana gerät ins Straucheln, Crypto All Stars vor Meilenstein

Der Kryptomarkt bleibt auch im Oktober 2024 volatil - und vor allem die Memecoins stechen heraus. Laut dem Bericht "VanEck Crypto Monthly Recap for September 2024" vom gestrigen 4.10.2024 sind sie im MarketVector Meme Coin Index um satte 31 Prozent gestiegen und haben damit andere Sektoren wie DeFi (+19 Prozent) und Layer-1-Blockchains (+11 Prozent) deutlich hinter sich gelassen. Das zeigt: Auch wenn Memecoins oft als Spaß-Investments gelten, sind sie aktuell eine ernste Angelegenheit für Anleger, die nach schnellen Gewinnen suchen.

Top 100 Memecoins legen in den letzten 24 Stunden wieder deutlich zu, Quelle: https://coinmarketcap.com/view/memes/

Narrativ mit starken Entwicklungsraten

Memecoins, wie der Name schon verrät, basieren oft auf Internet-Memes und popkulturellen Trends. Sie sind in der Regel stark volatil und sprechen spekulative Investoren an, die bereit sind, hohe Risiken einzugehen, um schnell Gewinne einzufahren. Zu den bekanntesten Vertretern gehören Coins wie Dogecoin und Shiba Inu, aber der Markt ist dynamisch und ständig tauchen neue Kandidaten auf, die von dieser Aufmerksamkeit profitieren wollen. Auch die Initial Coin Offers, wie etwa der von Crypto All Stars ($STARS), zeigen hier enorme Potentiale da Token schon vor dem Marktstart von den Entwicklern vergünsitgt angeboten werden.

Während der DeFi-Sektor solide 19 Prozent und Layer-1-Blockchains wie Ethereum oder Solana 11 Prozent an Zuwachs verzeichnen konnten, scheint der Memecoin-Hype im September alle anderen Bereiche des Kryptomarktes zu übertreffen. Viele Anleger sehen in diesen Coins eine Möglichkeit, schnelle Renditen zu erzielen - trotz der damit verbundenen Risiken.

Solana verzeichnet Einschnitte

Doch nicht alle profitieren gleichermaßen vom Hype um Memecoins. Solana, eine Blockchain-Plattform, die besonders für ihre hohen Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigen Kosten bekannt ist, musste im September einen deutlichen Rückgang ihrer Umsätze hinnehmen.

Die Solana Umstze sind in September deutlich zurückgefallen, Quelle: https://defillama.com/chain/Solana?revenue=true&tvl=false

Vor allem im Bereich der Memecoins ging es bergab: Die Aktivität in diesem Bereich fiel um ganze 75 Prozent. Dadurch schrumpfte Solanas Umsatzanteil bei Smart Contracts von 24 Prozent im Juli auf nur noch 10 Prozent im September. Eine herbe Enttäuschung für die Plattform, die noch vor einigen Monaten von der Memecoin-Spekulation massiv profitierte.

Was war der Auslöser für diesen Rückgang? Es sieht so aus, als ob die Nachfrage nach spekulativen Memecoins auf Solana stark zurückgegangen ist. Während Plattformen wie Solana zuvor von dem spekulativen Boom profitieren konnten, zeigt der September, wie schnell sich der Wind im Kryptomarkt drehen kann. Auch Ethereum Layer 2 Projekte wie Pepe Unchained ($PEPU), welche eine eigene Blockchain für Memecoins kreieren wollen, bringen zusätzliche Konkurenz für Solana. immerhin Punkten diese mit 100 Mal schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten als Ethereum, auch die Kosten betragen nur einen Bruchteil.

Eins ist klar: Der Krypto-Sektor bleibt ein Ort für schnelle Gewinne, aber auch für schnelle Verluste. Solana muss jetzt Wege finden, um seine Plattform robuster zu gestalten und nachhaltigere Projekte anzuziehen, die nicht nur auf kurzfristige Hypes setzen.

Memecoins mit Potential

Es bleibt spannend zu sehen, ob der Höhenflug anhält oder ob der Markt bald wieder eine Korrektur erlebt. In der Welt der Kryptowährungen ist schließlich alles möglich - von atemberaubenden Kursgewinnen bis hin zu plötzlichen Abstürzen. Doch im Moment stehen die Memecoins in der ersten Reihe und zeigen, dass sie mehr als nur ein kurzlebiger Trend sein könnten. Die humorvollen Tausendsassas bringen immer wieder neue Ideen und lustige Gags in die vielfältige Kryptowelt. So kann etwa der Coin von Crypto All Stars ($STARS) mit dem neuen MemeVault Staking punkten, wodurch erstmals verschiedene Memecoins in einem Protokoll gestaket und damit passiv Renditen erwirtschaftet werden können.

MemeVault von Crypto All-Stars ist ein innovatives Staking-Protokoll, das speziell für Memecoins entwickelt wurde. Es ermöglicht Nutzern, ihre Memecoins - darunter bekannte Token wie Dogecoin, Shiba Inu, und Pepe - auf einer einzigen Plattform zu staken und dafür STARS-Token als Belohnung zu erhalten. Aktuell steht das Projekt vor einem großen Meilenstein: Schon bald wird die 2 Millionen US-Dollar Grenze im Vorverkauf geknackt sein.

Meilenstein 2 Millionen, Quelle: https://cryptoallstars.io/en

Ein zentraler Vorteil dieses Systems ist, dass Nutzer durch das Staken ihrer Memecoins passives Einkommen erzielen können, ohne ihre Coins verkaufen zu müssen. Der MemeVault vereint verschiedene Memecoin-Communities und bietet über den ERC-1155 Multi-Token-Standard eine multi-chain Lösung für das Staking. Wer mehr STARS-Token hält, kann auch höhere Staking-Belohnungen erzielen, was den Anreiz für das Halten und Staken von STARS verstärkt. Bereits in der Presale-Phase von STARS können Anleger ihre Token staken und dabei von sehr hohen Renditen profitieren - derzeit sind bis zu 746 Prozent APY möglich, was die Plattform für viele Investoren besonders attraktiv macht.

Die Plattform ist noch im Aufbau, doch das Potenzial für eine breite Nutzung ist hoch, da Memecoins nach wie vor sehr beliebt sind. Crypto All-Stars hebt sich dabei durch seine einzigartige Funktionalität hervor, indem es die gesamte Memecoin-Szene auf einer Plattform zusammenführt und eine vereinheitlichte Staking-Möglichkeit bietet. Doch wie das Video von Crypto Gainer ober zeigt, sind die Entwicklungpotentiale hoch und damit auch die möglichen Renditen für frühe Anleger.

