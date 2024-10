Die Julius Baer Aktie verzeichnete am 5. Oktober 2024 einen minimalen Rückgang von 0,04% und notierte bei 55,21 EUR. Trotz dieses leichten Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im Monatsvergleich mit einem Plus von 2,22% relativ stabil. AlphaValue/Baader Europe bekräftigte kürzlich ihre Kaufempfehlung für die Aktie und passte das Kursziel leicht an, was das Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 11,4 Milliarden EUR bleibt Julius Baer eine bedeutende Größe im Schweizer Bankensektor. Die aktuelle Dividendenrendite von 4,71% macht die Aktie für Anleger interessant, die auf regelmäßige Ausschüttungen setzen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,05 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Gewinnen relativ hoch bewertet ist.

