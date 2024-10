Am Anfang muss diesmal das Ergebnis stehen: Die EU hat den Weg frei gemacht für Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge in Höhe von bis zu 35,3 Prozent. E-Autos aus China könnten damit in der EU also um mehr als ein Drittel teurer werden. Seit längerem überschwemmt Peking den Markt mit eigenen E-Autos, die besonders billig sind, D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...