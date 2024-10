Die Medion AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 14,75 EUR (Stand: 05. Oktober 2024) konnte die Aktie in den letzten 30 Tagen um 7,66% zulegen. Besonders beeindruckend ist der Jahresvergleich: Ein Plus von 17,53% unterstreicht die positive Dynamik des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 716,6 Millionen Euro, was das wachsende Vertrauen der Investoren in den Full-Service-Dienstleister im Elektronikbereich widerspiegelt.

Dividende und Bewertungskennzahlen im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant Medion eine Dividende von 0,69 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,68% entspricht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,95 deutet auf eine potenzielle Unterbewertung hin, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 15,28 im Branchenvergleich als angemessen gilt. Diese Kennzahlen unterstreichen die solide Position von Medion im wettbewerbsintensiven Markt für Unterhaltungs- und Hauselektronik.

Medion Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...