© Foto: Unsplash



Die chinesische Konjunkturbelebung hat eine Rallye bei China-Aktien ausgelöst. Anleger stellen sich die Frage, wie lange die Hausse anhalten kann. Pekings Ankündigungen zur wirtschaftlichen Unterstützung in der vergangenen Woche haben den chinesischen Blue-Chip-Index CSI 300 um über 25 Prozent steigen lassen. Allein am Montag stieg er um über 8 Prozent und verzeichnete den besten Tag seit 16 Jahren, während der Shanghai Composite Index um 8,1 Prozent stieg, bevor die Märkte wegen eines Feiertags schlossen. Am Donnerstag sind Aktien in Hongkong jedoch gefallen und beendeten damit eine 6-tägige Gewinnserie. Nun fürchten Anleger, dass Chinas Konjunkturaufschwung ins Stocken geraten könnte. Die …