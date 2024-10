Die Exxon Mobil Corporation verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Am 5. Oktober 2024 erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch von 123,77 US-Dollar. Dieser Kursanstieg erfolgt trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Energiebranche und unterstreicht die robuste Position des Unternehmens im Markt. Der aktuelle Kurs von 113,84 Euro zeigt eine positive Entwicklung von 8,16 Prozent im letzten Monat und 7,50 Prozent im Jahresvergleich.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz des starken Kursanstiegs bleiben Analysten vorsichtig. BMO Capital und Goldman Sachs halten an ihrer neutralen Bewertung fest, wobei BMO Capital das Kursziel leicht auf 130 USD anhebt. Die Dividendenrendite von 3,40 Prozent für 2024 macht die Aktie weiterhin für Anleger attraktiv, die an stabilen Ausschüttungen interessiert sind.

