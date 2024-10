Dogecoin News: Entscheidung! Das wird heute wichtig

Während Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden etwas fester notieren, kann Dogecoin mit dem marktbreiten Durchschnitt steigen. Rund 1,5 Prozent Kursgewinne stehen hier für DOGE in den letzten 24 Stunden zu Buche. Auf Wochensicht verlor der wertvollste Meme-Coin der Welt jedoch rund 12 Prozent und damit fast mehr als jeder andere Top 10 Coin. Lediglich XRP performte in diesem Zeitraum noch schlechter.

Nun sehen Analysten jedoch eine spannende Chance beim Dogecoin. Denn eine technische Entscheidung bahnt sich im DOGE Chart an. Was müssen Anleger jetzt wissen?

Dogecoin vor Ausbruch? Dieses Kurslevel entscheidet

Die Metrik "In/Out of the Money" zeigt, bei welchen Preisniveaus Investoren Gewinne oder Verluste verzeichnen. Dies ist hilfreich, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, da Bereiche, in denen viele Adressen gekauft haben, als potenzielle Unterstützung dienen können. Umgekehrt kann Widerstand auftreten, wenn viele Anleger bei einem bestimmten Preis Gewinne realisieren wollen, da sie hier in die Gewinnzone kommen.

Aktuell haben 60.210 Adressen nach einer Analyse von Ali Martinez 36,4 Milliarden $DOGE bei 0,11 US-Dollar gekauft. Sollte Dogecoin dieses Preisniveau nicht bald zurückerobern, könnten viele Anleger verkaufen, um Verluste zu minimieren. Dies würde dann möglicherweise zu einem größeren Abverkauf führen. Ein Durchbruch über diese Marke hingegen wäre wichtig, um eine weitere Aufwärtsbewegung zu ermöglichen.

60,210 addresses bought 36.40 billion $DOGE at $0.11! Dogecoin must reclaim this level soon to sustain a bullish outlook. Otherwise, a failure to do so could lead to a sell-off as investors may seek to minimize losses.

Aktuell notiert Dogecoin unmittelbar am entscheidenden Kurslevel. Am Wochenende könnte es damit noch eine technische Entscheidung geben. Bei einem klaren Sprung über die 0,11 US-Dollar mit zugleich anziehendem Volumen dürfte ein bullisches Setup bei DOGE entstehen, das zugleich durch enge Absicherung ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bietet.

Dogecoin Alternative: Ist PEPU 2024 besser als DOGE?

Im Jahr 2024 bleibt Dogecoin zwar weiterhin der bekannteste und wertvollste Meme-Coin, doch viele Anleger sind stets auf der Suche nach neuen Kryptowährungen, die noch mehr Potenzial bieten. Gerade in der dynamischen Welt der Meme-Coins, die oft von hohen Risiken und ebenso hohen Gewinnchancen geprägt ist, erscheinen regelmäßig neue Projekte. Manche setzen nur auf Hype, andere verbinden Krypto-Memes mit klarem Nutzen. Eines der vielversprechendsn Projekte, das momentan in der Krypto-Community stark an Aufmerksamkeit gewinnt, ist Pepe Unchained (PEPU). Dieser neue Meme-Coins konnte bereits in der Vorverkaufsphase über 17,5 Millionen US-Dollar einnehmen.

Alles dreht sich bei Pepe Unchained um seine geplante Layer-2-Blockchain. Diese soll einige der typischen Herausforderungen der Ethereum-Blockchain, insbesondere in Bezug auf die Transaktionsgeschwindigkeit und die hohen Gasgebühren, angehen. PEPU verspricht, Transaktionen bis zu 100-mal schneller und gleichzeitig deutlich günstiger zu machen. Diese Technologie könnte vor allem Entwickler ansprechen, die dezentrale Anwendungen (dApps) oder neue Meme-Coins auf dieser Plattform erstellen möchten. So bietet Pepe Unchained eine solide Grundlage für ein potenziell wachsendes Ökosystem von dApps und weiteren Token.

Ein weiterer interessanter Aspekt von PEPU ist der eigens entwickelte Block Explorer. Dieses Tool erlaubt es Nutzern, alle Transaktionen auf der Plattform in Echtzeit nachzuverfolgen. Zusätzlich plant das Projekt die Einführung einer dezentralen Börse, die den Handel erleichtern und durch niedrige Gebühren sowie eine intuitive Nutzeroberfläche überzeugen soll. Für Entwickler bietet Pepe Unchained ab dem vierten Quartal 2024 spezielle Förderprogramme, die das Wachstum der Plattform beschleunigen sollen.

Anleger können aktuell noch PEPU-Token zu einem vergünstigten Preis erwerben, bevor der nächste Preissprung in rund 24 Stunden erfolgt. Direkt im Anschluss ist sogar das Staking für eine Rendite von mehr als 125 Prozent APY möglich.

