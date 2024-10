© Foto: Unsplash



REITs sind bei passiven Investoren dank ihrer hohen Dividendenrenditen und relativen Sicherheit sehr beliebt. AGNC ist Rendite-Spitzenreiter in der Branche. Lohnt sich ein Investment für konservative Anleger?Für Anleger, die eine zuverlässige Einkommensquelle suchen, wirkt der Name AGNC Investment verlockend. Das Unternehmen ist ein so genannter REIT, die sich durch besonders hohe Belohnungen für ihre Aktionäre auszeichnen. Ein ganz besonders lukratives Exemplar davon ist AGNC mit einer aktuellen Dividendenrendite von rund 14 Prozent. Zudem sind REITs gewöhnlich auch sehr sichere Anlagen, was sie für passive Investoren interessant macht. Aber was genau ist eigentlich ein REIT? Das Kürzel …