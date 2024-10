Beijing (ots/PRNewswire) -Antworten in China finden von China.org.cn:Die chinesisch-französische Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie geht auf die Errichtung des Daya Bay-Kernkraftwerks in den 1980er Jahren zurück, die mit dem Beginn der chinesischen Öffnungspolitik zusammenfiel. Warum konnte sich diese Partnerschaft in den vergangenen Jahrzehnten so lange halten? Welche neuen Durchbrüche im Energiesektor wurden von den beiden Partnern gemeinsam erzielt? Gastgeber Julien Buffet unterhielt sich mit Hervé Machenaud, dem ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der EDF-Gruppe, um die Hintergründe der chinesisch-französischen Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie zu ergründen.Wie können China und Frankreich ein neues Kapitel der Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie einläuten?https://youtu.be/7vflzP2J1CsVideo - https://www.youtube.com/watch?v=7vflzP2J1CsView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wie-konnen-china-und-frankreich-ein-neues-kapitel-der-zusammenarbeit-im-bereich-der-kernenergie-einlauten-302268181.htmlPressekontakt:Jingjing Ni,2928586960@qq.comOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137002/5879574