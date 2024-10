Meme Coins steigen in 24 Stunden um 5 %, während Crypto Allstars auf 2 Millionen Dollar explodiert

Der Vorverkauf von Crypto All-Stars ($STARS) hat die 2-Millionen-Dollar-Marke überschritten, beflügelt durch Rallye unter den Meme Coins in den letzten 24 Stunden. Das neue Meme Coin Projekt hat erst vor einer Woche die Marke von 1,6 Millionen Dollar überschritten und seitdem gleich weitere 400.000 Dollar umgesetzt. Investoren warten gespannt auf den einzigartigen Staking Pool, den Crypto Allstars auf den Markt bringt, in dem sie alle ihre bekannten Meme Coins staken können.

Mit dem Namen "MemeVault" verspricht die erste vereinheitlichte Staking-Plattform ihrer Art beträchtliche passive Einkommensmöglichkeiten, die es den Anlegern ermöglichen, Gewinne zu erzielen, die über die potenziellen Kurssteigerungen hinausgehen, ohne sich dabei mit mehreren Staking-Protokollen herumschlagen zu müssen.

Investoren, die gemeinsam zum Meilenstein der 2 Millionen Dollar Marke von Crypto All-Stars beigetragen haben, wissen diese Bequemlichkeit zu schätzen und blicken einer Zukunft entgegen, in der sich Meme Coins nahtlos in die Web3-Struktur einfügen, während es bisher noch eher umständlich ist, sich mit all den verschiedenen Token auf den verschiedenen Blockchains zu befassen.

Derzeit ist $STARS zu seinem Vorverkaufspreis von nur 0,0014828 Dollar erhältlich. Es gibt jedoch nur noch ein zweitägiges Zeitfenster, um den Coin zu diesem Preis zu kaufen. Danach wird der Token mit 0,0014887 Dollar bewertet, wenn die nächste Finanzierungsrunde beginnt.

Meme Coins explodieren in den letzten 24 Stunden: Ist Moo Deng der Auslöser?

Meme Coins haben in den letzten 24 Stunden stark zugelegt und sind auf eine Marktkapitalisierung von über 46 Milliarden Dollar gestiegen, nachdem sie am Freitag auf 43,71 Milliarden Dollar gesunken sind. Einer der Top-Performer unter den Meme-Coins am Samstag ist DogWifHat ($WIF), der um 12% zugelegt hat, gefolgt von Toshi ($TOSHI) mit einem Anstieg von 10% und Mog Coin ($MOG) mit einem Anstieg von 7,95%.

(Marktkapitalisierung aller Meme Coins | CoinMarketCap)

Nach einer schwierigen Woche, in der die meisten Coins durch die Eskalation des Nahostkonflikts gesunken sind, war dieser Anstieg auch dringend nötig. Moo Deng ($MOODENG) hat in den letzten Wochen besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nachdem der Meme Coin wieder einige Kleinanleger zu Millionären gemacht hat, die früh genug investiert haben.

$MOODENG, inspiriert von dem gleichnamigen energiegeladenen Nilpferdbaby aus Thailand (Moo Deng), hat in letzter Zeit unglaubliche Erfolge erzielt und könnte mit einem Anstieg von 30 % und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Dollar am Freitag zur Rallye am Samstag beigetragen haben.

Noch wichtiger ist jedoch, dass $MOODENG ein erfrischender Neuzugang am Meme Coin Markt ist, der signalisiert, dass der Markt immer noch Appetit auf Meme Coins hat, die nichts mit Shiba Inu Hunden zu tun haben, wie das bei $DOGE, $SHIB, $WIF oder $BONK der Fall ist.

Natürlich ist es nicht nur $MOODENG, der die Krypto-Community in letzter Zeit in seinen Bann gezogen hat. Wie bereits erwähnt, hat Crypto All-Stars seit seinem Debüt vor etwas mehr als einem Monat mit seinem neuen Anwendungsfall für Meme Coins an Zugkraft gewonnen, da Meme Coins wie $MOODENG hier schon bald durch Staking eine zusätzliche Rendite einbringen könnten.

Wird $STARS der nächste $MOODENG?

Mit dem Erreichen der 2 Millionen Dollar Marke ist $STARS definitiv ein Micro Cap Meme Coin, bei dem es sich lohnen könnte, ihn im Auge zu behalten. Wenn der MemeVault von Crypto Allstars auf den Markt kommt, dürfte die Nachfrage nach $STARS-Token schnell explodieren, da $STARS im MemeVault als Multiplikator dient. Je mehr $STARS ein Anleger hält, desto höher fällt seine Staking-Rendite im MemeVautl aus.

Während andere Meme Coins wie PepeCoin ($PEPECOIN), Dogecoin ($DOGE), Brett ($BRETT) und viele weitere auf MemeVault gestakt werden können, bietet der Besitz von $STARS den Anlegern einen zusätzlichen Schub, um die Belohnungen zu verdreifachen.

Das macht deutlich, dass $STARS für langfristiges hodln ausgelegt ist, was die meisten Investoren dazu ermutigt, ihre Token zu behalten, anstatt sie zu verkaufen, da sie im Laufe der Zeit im MemeVault mehr an ihren Meme Coins verdienen können.

$STARS bietet auch einen eigenen Staking Pool, der nur für die $STARS-Token und nicht für die anderen großen Meme Coins gilt und unabhängig vom MemeVault eine Staking-Rendite bietet. Dabei wurden bereits fast eine Milliarde Token eingezahlt, wobei die Staking-Rendite bei 746 % liegt. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre $STARS staken, dürfte aber auch langfristig überdurchschnittlich hoch bleiben. Ein früher Einstieg kann sich aber lohenn.

Wenn $STARS in die Fußstapfen von $MOODENG treten sollte, würden frühe Investoren erheblich profitieren, ähnlich wie diejenigen, die $MOODENG gekauft haben, als der Coin eine Marktkapitalisierung von weniger als 20 Millionen Dollar hatte. Heute liegt der Coin bei 158 Millionen Dollar und zwischenzeitlich ist er auf über 300 Millionen Dollar gestiegen, sodass diejenigen, die schon bei 20 Millionen Dollar eingestiegen sind, ihr Investment vervielfachen konnten (x15).

(Moo Deng Preis: MOODENG Live Price Chart, Market Cap & News Today | CoinGecko)

Ob sich auch bei $STARS die Gelegenheit ergeben wird, eine 1.000 Dollar Investition in eine Million zu verwandeln, wird sich erst zeigen. Sicher ist, dass die Chancen auf einen starken Kursanstieg nach dem Launch derzeit sehr gut stehen, wie das Erreichen der 2 Millionen Dollar Marke im ICO zeigt.

Last Meme Standing: Weitere 5.000 % Staking-Rendite?

Letzte Woche stellte Crypto All-Stars "Last Meme Standing" vor, einen neuen Wettbewerb, der eine satte 5.000 prozentige Staking-Rendite verspricht. Obwohl noch keine weiteren Details bekannt gegeben wurden, könnte dies eine weitere aufregende Gelegenheit für Investoren sein, innerhalb des Crypto-All-Stars-Ökosystems erhebliche Renditen zu erzielen.

https://twitter.com/all_stars_coin/status/1838553107841847474

Noch ist es nicht zu spät, um $STARS vor dem Listing an den Kryptobörsen zu kaufen. Um den niedrigen Einstiegspreis noch zu nutzen, können Anleger $STARS direkt auf der Crypto Allstars Website einsteigen, indem sie ihre Wallet (beispielsweise Best Wallet) verbinden und die Token mit $ETH, $USDT oder $BNB kaufen. Die Website bietet auch ein sicheres und benutzerfreundliches Widget für Bankkartenzahlungen. Der Smart Contract von Crypto All-Stars wurde von Coinsult und SolidProof vollständig geprüft, wobei keine Probleme festgestellt wurden. Interessenten sollten auch der Community auf Telegram und X beitreten, um keine News mehr zu verpassen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.