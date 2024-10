Die Bilfinger SE verzeichnet weiterhin eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 50,03 EUR (Stand: 05.10.2024) konnte die Aktie im vergangenen Monat um 3,04% zulegen. Besonders beeindruckend ist der Anstieg von 52,24% im Jahresvergleich, was das wachsende Vertrauen der Investoren in den Industriedienstleister unterstreicht.

Solide Finanzkennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen sprechen für die Attraktivität der Bilfinger-Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,79 für 2024 und einer prognostizierten Dividende von 1,80 EUR je Aktie, was einer Rendite von 3,84% entspricht, bietet das Unternehmen eine interessante Mischung aus Wachstum und Ertrag. Die Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden EUR unterstreicht die solide Position von Bilfinger im Industriesektor.

