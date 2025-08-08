Scout24 erzielte im Q2 2025 solide Ergebnisse im Rahmen der Vorabzahlen: Der Umsatz stieg um 15 % yoy auf EUR 160,6 Mio. (1 % über Konsens), das ordinary operating EBITDA um 17 % yoy auf EUR 101,7 Mio. (2 % über Konsens). Wachstum in beiden Segmenten wurde durch höhere Abonnements, Kundenzuwächse und steigende ARPU getragen. Die Marge legte trotz Akquisitionseffekten zu. Nach starkem H1 hob das Management die Prognose für 2025 auf 14-15% Umsatzwachstum und bis zu 70 bps Margensteigerung an. Marktstabilisierung, innovative Produkte (Living+, Buyer+) und datengetriebene Zukäufe stärken die Marktführerschaft; ein möglicher DAX-Aufstieg könnte beflügeln. Wir bestätigen HALTEN mit angepasstem Kursziel von 129 EUR (zuvor: 127 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
