Die ASM International Aktie zeigt sich in jüngster Zeit relativ stabil, trotz leichter Kursschwankungen. Am 3. Oktober 2024 verzeichnete das Papier einen geringfügigen Rückgang von 0,42% und schloss bei 589,40 EUR. Dennoch weist die Aktie auf Jahressicht eine beeindruckende Performance von +48,80% auf, was das anhaltende Interesse der Investoren an dem niederländischen Halbleiterzulieferer unterstreicht.

Solide Finanzkennzahlen trotz hoher Bewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 28,1 Mrd. EUR gehört ASM International zu den Schwergewichten in der Halbleiterbranche. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 11,17 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,34 für 2024 deuten zwar auf eine hohe Bewertung hin, spiegeln aber auch die Wachstumserwartungen des Marktes wider. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 2,75 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,43% entspricht.

