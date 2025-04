Teladoc Health veröffentlicht bald Q1-Ergebnisse. Analysten fokussieren sich auf die Performance der Geschäftsbereiche und das aktuelle Kursziel.

Entscheidender Termin steht bevor

Der virtuelle Gesundheitsdienstleister Teladoc Health veröffentlicht am 30. April seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2025. Die Ergebnisse werden an diesem Tag um 22:30 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz diskutiert.

Analysten blicken gespannt auf die Segmente

Besonderes Augenmerk liegt auf der Performance der beiden Geschäftsbereiche:

Integrated Care : Virtuelle medizinische Dienstleistungen

: Virtuelle medizinische Dienstleistungen BetterHelp: Direktvermarktete psychologische Beratung

Die Aktie notiert derzeit bei etwa 7,20 US-Dollar. Bank of America hat kürzlich ein Kursziel von 8,00 Dollar ausgegeben, während der durchschnittliche Analystenkonsens bei 10,94 Dollar liegt.

Schwieriges Marktumfeld

Der Titel zeigt seit Jahren Schwäche:

61,6% Verlust im Jahr 2024

Anhaltender Abwärtstrend seit 2021

Besonders die BetterHelp-Sparte kämpft mit rückläufigen Umsätzen und Nutzerzahlen

Im gestrigen Handel bewegte sich die Aktie zwischen 7,00 und 7,37 Dollar bei einem Schlusskurs von 7,07 Dollar. Das Handelsvolumen lag bei 4,05 Millionen Stück.

