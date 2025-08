NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 830 auf 870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen zu den zukünftig erwarteten Einnahmen seien stark, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gegenwind im Vermögens-Management bleibe aber erheblich./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 16:30 / BST



ISIN: GB0005405286





