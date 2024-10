Hamburg (ots) -Der NDR Nachwuchspreis beim Filmfest Hamburg geht in diesem Jahr an Giovanni Tortorici für den Film "Diciannove". Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert und ehrt Regisseurinnen bzw. Regisseure, die ihr Langfilmdebüt oder ihre zweite Regiearbeit zeigen. Fünf Studierende aus Hamburg haben ausgesucht, wer den Preis bekommt. Insgesamt standen sechs Filme zur Auswahl. Eine lobende Erwähnung sprach die Jury außerdem für den Film "Blue Sun Palace" (Regie: Constance Tsang) aus.Christian Granderath, NDR Abteilungsleiter Film, Familie & Serie: "Wir freuen uns über anspruchsvolle Nachwuchs-Produktionen, in denen mit großer Leidenschaft und Kreativität aktuelle gesellschaftliche Themen und Coming-of-Age-Geschichten umgesetzt werden. Deswegen unterstützen wir als NDR auch in diesem Jahr aus voller Überzeugung den filmischen Nachwuchs und gratulieren Giovanni Tortorici und Constance Tsang zu ihren herausragenden Filmen. Ein besonderer Dank gebührt der studentischen Jury, die auch in diesem Jahr wieder vollen Einsatz gezeigt hat, um auch in Zukunft die hohe Qualität des deutschen Films zu sichern."Giovanni Tortorici (geboren in Italien) ist Filmemacher. Er hat als Kameramann und Regieassistent an mehreren Projekten von Luca Guadagnino gearbeitet, darunter an der Serie "We Are Who We Are" (2020). "Diciannove" ist sein Spielfilmdebüt.Constance Tsang (*1990 in den USA) ist eine chinesisch-amerikanische Filmemacherin, die in New York lebt. Nach einem Studium an der Columbia University drehte sie mit "Blue Sun Palace" ihren ersten Spielfilm, der in der Semaine de la Critique in Cannes den French Touch Prize of the Jury erhielt.In der Jurybegründung heißt es: "So offengelegt wie seine Google-Suche von Justin Biebers Dick Pic, nimmt uns Giovanni Tortorici ganz formfrei mit auf eine mutige und ehrliche Reise seiner adoleszenten Selbstfindung und der Suche nach seiner Stimme als Filmemacher. Die Charaktere und kleinen Momente sind es, die das Porträt einer europäischen Adoleszenz mit einem Sinn für Humor erschaffen, welches der Unendlichkeit der Ideale eines Teenagers trotzt. Irgendwo zwischen Kunst, Musik und Literatur findet der Hauptcharakter in seiner Einsamkeit Halt. Und am Ende beobachten wir ein Lächeln, das durch das Entdecken der Möglichkeit von Veränderung erhellt wurde. Lobend wollen wir an dieser Stelle ebenfalls die Arbeit von Constance Tsang in ihrem Film 'Blue Sun Palace' erwähnen, die es schafft, eine Geschichte mit außergewöhnlicher Nähe und Feingefühl zu ihren Protagonisten zu erzählen."Zum Inhalt der Filme:"Diciannove":Aus dem Leben eines Studenten: Der elegante und herzerwärmende Debütfilm fängt das einmalige Gefühl ein, genau dort zu sein, wo man sein soll - oder zumindest auf dem Weg dorthin. Der 19-jährige Leonardo liebt die italienische Literatur, vor allem die Klassiker der Moderne. Um seiner übermächtigen Mutter und dem einzigen Leben, das er kennt, zu entkommen, verlässt er seine Heimatstadt Palermo und zieht nach London - kehrt aber nach einiger Zeit nach Italien zurück und schreibt sich an der Universität von Siena ein. Leonardo vertieft sich in seine Bücher, umgibt sich mit Schönheit, neuen Ideen, auch mit Bildern, die er zuvor verdrängt hatte. Seine Welt blüht auf, doch seine Suche ist noch nicht zu Ende."Blue Sun Palace":Eine ungewöhnliche Dreiecksbeziehung ist das Herz dieses intimen Porträts chinesischer Migrantinnen im New York der Arbeiterklasse. Die Mitbewohnerinnen Didi und Amy arbeiten beide in demselben heruntergekommenen Massagesalon in Queens. Ihre enge Freundschaft hilft ihnen, den Alltag im Salon mit seiner scheußlichen Kundschaft durchzustehen. Didi fängt an, Cheung zu daten, einen charmanten, aber verheirateten Handwerker, dessen Frau und Kind in Taiwan leben. Als am Mondneujahrsfest ein tragischer Vorfall die Arbeiter*innen erschüttert, beginnen sie, ihre Wahlverwandtschaften neu zu sortieren und ihr prekäres Leben anders zu entwerfen.05. Oktober 2024 / WNPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5879598