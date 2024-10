Ethereum mit neuem Abwärtstrend? Das ist jetzt wichtig

Die letzten Tage waren wieder deutlich wechselhafter als die Wochen zuvor im Kryptomarkt. Besonders Ethereum hat es hart getroffen. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung konnte zwar zuvor einen Aufwärtstrend bilden, aber dieser wurde blitzschnell wieder gebrochen. Schon zuvor konnte sich der Ether-Kurs deutlich schwächer erholen als der Bitcoin. Ethereum hat es seit der Korrektur nie über den EMA 200 geschafft. Doch jetzt hat sich die Situation nicht nur verschärft! Vielmehr könnte sich nun sogar ein Abwärtstrend bilden.

(Ethereum könnte wie es aussieht einen neuen Abwärtstrend bilden - Quelle: Tradingview.com)

Noch ist es nicht zu spät!

Noch ist der Abwärtstrend in Ethereum nicht ausgeprägt. Dafür müsste er erst durch das Tief bei 2.308 US-Dollar brechen. Doch mit der heutigen Abwärtskerze scheint sich die Bewegung bereits in diese fatale Richtung weiter fortzusetzen. Auch der im Kryptomarkt oft treffsichere MACD ist von einem Kaufsignal in den letzten Wochen auf ein Verkaufssignal umgesprungen. Ein weiteres bärisches Anzeichen, das sich in eine Reihe von problematischen Signalen einreiht.

(Der MACD ist mittlerweile auch auf ein Verkaufssignal umgesprungen - Quelle: Tradingview.com)

Alles in allem sieht die Situation in Ethereum nicht danach aus, als würde die zweitgrößte Kryptowährung bald wieder zu den großen Gewinnern gehören. Sollte der Oktober die erhofften Kurssteigerungen im Kryptomarkt und speziell dem Bitcoin bringen, dann wird sich aber wahrscheinlich auch Ethereum wieder erholen.

Für Anleger könnte es aber dennoch eine gute Entscheidung sein, nach Alternativen zu suchen, die derzeit mehr Gewinn versprechen, da sie auch während der Korrektur immer weiter gestiegen sind. Ein Beispiel dafür ist Pepe Unchained ($PEPU), ein Coin, dessen Vorverkauf regelrecht explodiert ist.

Pepe Unchained könnte kurz vor der großen Explosion stehen

Es gibt nur wenige Coins, die in der letzten Korrektur förmlich explodiert sind. Und noch weniger Coins, deren Entwicklung sich auch jetzt immer weiter fortsetzt. Doch einer dieser Coins ist Pepe Unchained ($PEPU), ein neuer Meme Coin, der nicht nur einen bekannten Namen trägt, sondern auch eine eigene neu entwickelte Blockchain mitbringt. Diese schafft als Layer-2-Lösung 100-mal schnellere und deutlich effizientere sowie günstigere Transaktionen als Ethereum. Damit könnte das sich auf der neuen PEPU-Chain schon bald ein komplett neues Ökosystem an neuen dApps und Token entwickeln, wodurch der $PEPU-Kurs schnell durch die Decke gehen könnte.

(Durch die äußerst effiziente Blockchain könnte $PEPU zu einem der größten Coins aufsteigen - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained ist schon jetzt auf beinahe 17,6 Mio. US-Dollar explodiert. Eine unglaublich hohe Summe für einen Coin, der sich noch im Initial Coin Offering (ICO) befindet. Auch die Community wächst täglich und umfasst mittlerweile fast 35.000 Anleger. Doch sowohl die Vorverkaufssumme als auch die Community werden derzeit täglich größer.

Analysten glauben ebenfalls, dass $PEPU Gewinne von 1.000 Prozent bis sogar 2.000 Prozent erzielen könnten. Anleger, die diese Chance nutzen wollen, haben jetzt den besten Einstiegszeitpunkt. Denn in wenigen Stunden folgt die nächste Preiserhöhung, und alle, die vorab einsteigen, erhalten direkt ihren ersten Buchgewinn, da der Startpreis an den Börsen höher sein wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.