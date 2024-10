Krypto News: Milliarden Dollar Coin? Pepe Unchained explodiert!

Die Unsicherheit ist am Kryptomarkt noch immer zu spüren. Auf der einen Seite erwartet man sich durch die Saisonalität von Bitcoin einen noch nie dagewesenen Bullrun, da die Krypto-Rallye in den letzten Jahren meistens im Oktober begonnen hat, auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Faktoren, die die Party diesmal früher beenden könnten. Zum Beispiel die Eskalation zwischen dem Iran und Israel, die die Kurse in den letzten Tagen gedrückt hat. Bei Meme Coins will man von der angespannten Lage dagegen nichts wissen. Noch nie gab es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie im Jahr 2024 und mit Pepe Unchained ($PEPU) könnte schon der nächste in den Startlöchern stehen.

17,5 Millionen Dollar geknackt

Bei Initial Coin Offerings (ICOs) können Anleger neue Kryptowährungen direkt von den Entwicklern kaufen, noch bevor sie überhaupt an den Kryptobörsen gehandelt werden. Das ist natürlich eine riskante Angelegenheit, da man überhaupt noch keine Daten hat, ob und wie der Coin performt und schwer abschätzen kann, wo er sich hin entwickeln könnte. Ist man allerdings vom Vorhaben der Entwickler überzeugt, dass sich dieses auch durchsetzen kann, kann es sich auszahlen.

Ethereum ($ETH) ist die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und wurde auch anfangs über ein ICO verkauft. Für einen Preis von 0,31 Dollar pro $ETH. Heute steht der Kurs bei rund 2.400 Dollar. Ein frühes Investment hat sich also ausgezahlt, wenn man seine Coins bis heute gehalten hat. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt nun ein weiterer Coin auf den Markt, der das Ethereum-Ökosystem erweitert und auch hier können Anleger noch während des ICOs einsteigen.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Da man bei Initial Coin Offerings eben noch keine Kursverläufe kennt, ist vor allem die Frage, wie hoch die Nachfrage während des ICOs ist, entscheidend, um ein Gefühl zu bekommen, wie der Coin danach performen könnte. Bei Pepe Unchained ($PEPU) ist die Nachfrag extrem hoch. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von 17,5 Millionen Dollar gekauft.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Mit neuer Blockchain zum Erfolg

Die Nachfrage nach $PEPU ist nicht nur deshalb so hoch, weil es sich um einen weiteren Meme Coin handelt, der an $PEPE angelehnt ist. Das hat es schon mehrmals gegeben und wäre wahrscheinlich als einziges Verkaufsargument zu wenig. Der wahre Grund, warum die Nachfrage so hoch ist, ist die Tatsache, dass Pepe Unchained eine eigene Blockchain mitbringt. Dabei handelt es sich um eine Layer 2, die das Ethereum-Ökosystem erweitert und 100 x schnellere sowie deutlich günstigere Transaktionen ermöglicht.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Zwar hat es mit Dogecoin schonmal einen Meme Coin gegeben, der eine eigene Blockchain hat und damit auch extrem erfolgreich ist, eine eigene Layer 2 für Ethereum hat bisher aber noch kein Meme Coin auf den Markt gebracht. Solle sich die PEPU-Chain ähnlich schnell durchsetzen wie andere Layer-2-Lösungen wie Base, könnten hier schon bald zahlreiche spannende neue Projekte entstehen, wobei $PEPU eine zentrale Rolle spielen würde.

Da die Möglichkeiten, die $PEPU mit seiner Blockchain mitbringt, grenzenlos sind und auch die Nachfrage von Anfang an so hoch ist, überschlagen sich die Prognosen der Analysten. Einige gehen davon aus, dass der $PEPU-Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 20-fache steigen könnte. Andere vermuten, dass sich $PEPU langfristig einen Platz in den Top 50 der größten Kryptowährungen sichern könnte, da man dort in erster Linie Coins findet, die über eine eigene Blockchain verfügen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.